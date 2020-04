PARIS – Balapan sepeda terbesar di dunia, Tour de France 2020 akhirnya telah menetapkan tanggal dimulainya kompetisi, yang mana bakal jatuh pada 29 Agustus 2020. Tanggal tersebut dipilih dengan hanya berbeda dua bulan saja dari jadwal sebelumnya.

Seperti yang diketahui, Tour de France 2020 yang seharusnya digelar pada 27 Juni sampai 19 Juli 2020 harus terpaksa ditunda karena imbas wabah virus corona. Hal itu dikarenakan pihak pemerintah Prancis melakukan larangan kegiatan yang diikuti banyak orang sampai pertengahan Juli 2020.

Le Tour de France will take place on the planned route, with no changes, from Nice to Paris, from Saturday 29th August to Sunday 20th September.

For more information ➡️ https://t.co/Ik9vmcp7sN#TDF2020 pic.twitter.com/0HSJLLYnXs— Tour de France™ (@LeTour) April 15, 2020