View this post on Instagram

El equipo me acaba de comunicar que no estaremos en la parrilla de Qatar. Es difícil resistir la espera para volver a sentir mi KTM. 😢😢 • • The team has just informed me that we will not be in the Qatar GP. It's hard to resist waiting to feel my KTM again.

A post shared by Iker Lecuona (@ikerlecuona_27) on Mar 1, 2020 at 12:02pm PST