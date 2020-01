LOS ANGELES – Dunia tengah berduka atas kepergian legenda bola basket NBA, Kobe Bryant, akibat kecelakaan helikopter di wilayah pinggiran Los Angeles, Amerika Serikat (AS), Minggu 26 Januari 2020 pagi waktu setempat. Namun, muncul beberapa pihak yang sengaja menyebar video palsu soal kecelakaan tersebut.

Beberapa saat setelah kabar kecelakaan tersebut beredar, video hoaks mengenai kecelakaan pun viral di media sosial. Sekilas, video tersebut memperlihatkan kejadian di lokasi kecelakaan, disertai dengan keterangan yang meyakinkan.

Baca juga: Kobe Bryant Meninggal, Dallas Maverick Pensiunkan Nomor 24

Namun, setelah dicek Kantor berita Prancis, AFP, video tersebut diketahui hoaks alias palsu. Dilansir dari kicauan akun @AFPFactCheck, Selasa (28/1/2020), video tersebut ternyata adalah kecelakaan helikopter yang terjadi di Uni Emirat Arab pada 2018.

Video shows helicopter crash that killed basketball legend Kobe Bryant?



No, this video shows footage of a fatal crash that occurred in the United Arab Emirates πŸ‡¦πŸ‡ͺ in 2018 https://t.co/L7lFb0VETY— AFPFactCheck πŸ”Ž (@AFPFactCheck) January 27, 2020