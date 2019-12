PASIG – Tim voli putra Indonesia meraih medali emas pada hari ke-10 SEA Games 2019. Medali emas itu tidak mudah diraih tim voli putra Indonesia karena mereka melawan tuan rumah Filipina di partai puncak yang berlangsung di Philsports Arena, Selasa (10/12/2019), sore WIB.

Pertandingan yang berlangsung dalam sistem best of five itu membuat tim yang memenangkan tiga set lebih dulu akan keluar sebagai pemenang. Oleh sebab itu, tim voli putra Indonesia langsung tampil menekan tim tuan rumah demi merebut set pertama.

Permainan agresif tim voli putra Indonesia diladeni oleh Filipina. Pertandingan pun berjalan sengit tetapi tim voli putra Indonesia bermain lebih apik sehingga set pertama dimenangkan dengan skor 25-21. Pada set kedua, pertandingan berjalan tidak jauh berbeda dari sebelumnya.

Filipina yang butuh kemenangan berusaha untuk memberikan tekanan kepada tim voli putra Indonesia. Akan tetapi, tim voli putra Indonesia tidak mau melepaskan set kedua begitu saja. Aksi kejar-mengejar poin yang memanjakan mata penonton pun tersaji.

Pada akhir set kedua, tim voli putra Indonesia kembali mampu merebut kemenangan dengan skor tipis 27-25. Kemenangan di set kedua mempermudah langkah tim voli putra Indonesia. Pasalnya, di set ketiga tuan rumah bermain tidak setangguh sebelumnya. Faktor mental yang menurun membuat tim voli putra Indonesia dapat merebut set ketiga dengan skor telak 24-15. Kemenangan itu membuat Indonesia mendapatkan medali emas kedua pada hari ini. Sebelumnya, Indonesia mendulang medali emas dari cabang olahraga (cabor) jiu-jits melalui kerja keras Muhammad Noor yang turun di nomor 120 kilogram (kg). Secara keseluruhan, Indonesia telah mengumpulkan 261 medali dengan rincian 72 emas, 81 perak dan 108 perunggu. Dengan koleksi medali sebanyak itu, Indonesia belum mampu beranjak dari posisi empat di klasemen sementara. Indonesia berada di bawah Thailand, Vietnam dan Filipina.