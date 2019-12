GELARAN SEA Games 2019 memang belum dibuka secara resmi. Tetapi berbagai kritikan muncul setelah Filipina dianggap tidak siap dalam menyelanggarakan ajang dua tahunan tersebut. Menjelang acara pembukaan pada 30 November, Filipina pun menuai kecaman karena buruknya pelayanan dan kesiapan sebagai tuan rumah.

Akan tetapi seruan tentang kecaman mengenai gelaran SEA Games 2019 yang amburadul tersebut ditanggapi unik oleh para warganet. Selain tagar #SEAGames2019fail, ada pula meme menarik yang mengundang gelak tawa.

Gelaran yang terkesan semrawut tersebut pun membuat warganet secara kreatif mengganti logo SEA Games 2019 menjadi unik. Logo yang awalnya menggambarkan 11 cincin diganti oleh warganet menjadi kumpulan karet gelang yang terlihat amburadul.

Haha! 😂 I knew it. This is Third World, baby. What else can I say? 🤷 #SEAGames2019fail pic.twitter.com/voPAhOe9GN— Dulces_Jobe (@dulcesJobe) November 25, 2019