CHANGZHOU – Gelaran China Open 2019 Super 1000 telah memasuki babak 16 besar yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Xincheng Gymansium, Kamis (19/9/2019). Sebanyak 10 wakil Indonesia pun akan tampil di babak kedua ini dan berjuang untuk memperebutkan tiket ke babak perempatfinal.

Wakil Indonesia pertama yang akan tampil di babak 16 besar ini adalah Tommy Sugiarto. Ia akan menghadapi unggulan satu dan favorit juara asal Jepang yakni Kento Momota. Laga tersebut akan berlangsung pada pagi hari yang diperkirakan pukul 10.40 WIB.

Selanjutnya pada siang hari ada laga ganda campuran Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari melawan Seo Seung Jae/Chae Yu Jung (Korea Selatan) dan ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Lu Ching Yao/Yang Po Han (Taiwan) pada pukul 12.20 serta 13.10 WIB.

Laga siang menjelang sore ada pertandingan tunggal putra Shesar Hiren Rhustavito vs Angus Ng Ka Long (Hong Kong) dan ganda putra Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Choi Sol Gyu/Seo Seung Jae (Korea Selatan). Pertandingan tersebut akan digelar secara beruntun pada pukul 14.00 dan 14.50 WIB.

Pada sore hari, akan ada laga ganda campuran Indonesia yang mempertemukan Tontowi Ahmad/Winny Kandow Oktavina melawan Chan Peng Soon/Liu Ying Goh asal Malaysia. Laga tersebut diperkirakan akan dimulai pada pukul 16.30 WIB.

Sementara pada malam hari, ada empat beruntun yang akan dimainkan. Greysia Polii/Apriyani Rahayu akan melawan Maiken Freurgaard/Sara Thygesen (Denmark) pada pukul 18.10 WIB. Diikuti tiga pertandingan yang berdekatan sekira pukul 19.00 WIB yakni Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Takuto Inoue/Yuki Kaneko (Jepang), Anthony Sinisuka Ginting vs Kashyap Parupalli (India), dan Wahyu Nayaka Arya Pangkaryanira/Ade Yusuf vs Li Junhui/Liu Yuchen (China)

Berikut Jadwal Wakil Indonesia di Babak 16 Besar China Open 2019

*jam pertandingan merupakan prakiraan.

10.40 WIB : Tommy Sugiarto vs Kento Momota (Jepang)

12.20 WIB : Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Seo Seung Jae/Chae Yu Jung (Korea Selatan)

13.10 WIB : Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Lu Ching Yao/Yang Po Han (Taiwan)

14.00 WIB : Shesar Hiren Rhustavito vs Angus Ng Ka Long (Hong Kong)

14.50 WIB : Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Choi Sol Gyu/Seo Seung Jae (Korea Selatan)

16.30 WIB : Tontowi Ahmad/Winny Oktavina Kandow vs Chan Peng Soon/Goh Liu Ying (Malaysia)

18.10 WIB : Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Maiken Freurgaard/Sara Thygesen (Denmark)

19.00 WIB : Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Takuto Inoue/Yuki Kaneko (Jepang)

19.00 WIB : Anthony Sinisuka Ginting vs Kashyap Parupalli (India)

19.50 WIB : Wahyu Nayaka Arya Pangkaryanira/Ade Yusuf vs Li Junhui/Liu Yuchen (China)