JEREZ – Hasil positif kembali diraih pembalap Suzuki Ecstar, Alex Rins, pada MotoGP Spanyol 2019. Pria berusia 23 tahun itu mampu mengakhiri balapan di posisi kedua meski start dari urutan sembilan. Lesatan tersebut mempertahankan tren positif yang dirintisnya sejak MotoGP Amerika Serikat 2019.

Alex Rins mampu meruntuhkan dominasi Marc Marquez di Cirtuit of The America (COTA) tiga pekan lalu. Meski terbantu The Baby Alien yang terjatuh hingga gagal finis, pembalap bernomor motor 42 itu sukses menyalip Valentino Rossi yang tengah memimpin lomba.

Di Sirkuit Jerez, ceritanya sedikit berbeda. Alex Rins sukses merangsek perlahan dari posisi sembilan hingga ketiga. Ia kembali mendapat keberuntungan karena motor Fabio Quartararo yang sedang nyaman melaju di posisi kedua, mengalami kerusakan gear box.

“Tentu saja kelihatannya tidak mudah dan memang tidak mudah. Saya seharusnya memulai balapan dari posisi yang lebih bagus,” tutur Alex Rins usai balapan, mengutip dari Motorsport, Minggu (5/5/2019).

“Walau begitu, saya benar-benar senang mendapat posisi kedua di Jerez,” imbuh rekan setim Joan Mir tersebut.

Finis di podium kedua di Jerez tersebut merupakan hasil terbaik yang diraih Alex Rins sejak mengaspal di Moto3 pada 2012. Ini juga merupakan podium pertama Alex Rins selama berlaga di kelas premier bersama Suzuki Ecstar sejak 2017.

(fmh)