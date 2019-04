LESMO – Manajer Tim Monster Energy Yamaha, Massimo Meregalli, sangat menyayangkan peluang pembalapnya, yakni Valentino Rossi, untuk memenangkan balapan MotoGP Amerika Serikat 2019. Padahal ia sangat yakin pada saat itu peluang Rossi untuk menempati podium pertama amatlah besar.

Kendati begitu, Meregalli tetap puas dengan performa Rossi ketika tampil di Circuit of the Americas (COTA) tersebut. Menurutnya meraih urutan kedua juga sudah cukup baik untuk Rossi. Apalagi di seri sebelumnya yakni MotoGP Argentina 2019 The Doctor –julukan Rossi– juga berhasi finis di peringkat kedua, yang menandakan pembalap asal Italia itu bisa tampil konsisten.

Baca Juga: Hal Positif yang Dipetik Lorenzo dari Balapan MotoGP Amerika 2019

“Valentino (Rossi) telah melakukan segalanya agar bisa memenangkan suatu balapan. Jadi sungguh sangat mengecawakan (untuk tim dan terutama untuknya) karena ia kembali gagal. Padahal itu sangat dekat!” kata Meregalli, dikutip dari laman resmi Monster Energy Yamaha, Minggu (21/4/2019).

“Akan tetapi, berada di urutan kedua secara terus-menerus juga sangat baik. Kami jadi semakin terdorong untuk dapat bekerja lebih baik lagi,” tambahnya.

Peluang Rossi untuk menang di COTA memang cukup besar. Hal itu terjadi ketika Marc Marquez (Repsol Honda) terjatuh meski sudah memimpin balapan. Rossi yang berada di belakang Marquez pun otomatis langsung memimpin. Akan tetapi ketika memasuki lap-lap terakhir, Alex Rins (Suzuki Ecstar) justru muncul dan menyalip Rossi hingga akhirnya menjadi pemenang di balapan tersebut.

(RNR)