JAKARTA – Perguruan pencak silat Padjajaran Nasional mendulang prestasi gemilang pada ajang World Pencak Silat Open Festival 2019 yang diadakan oleh Persekutuan Pencak Silat Antarbangsa (Persilat). Acara ini berlangsung di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Senin (1/4/2019).

Padjajaran Nasional meraih gelar pada dua kategori berbeda, yakni Best Perform Female dan Best Choreography Male. Pesilat Diah Ayu Kristyani dan Ina Juliyah berhasil terpilih sebagai Best Perform Female sementara duet Galuh Daffa Wiradinata dan Galih Diva Wiradinata menjadi yang terbaik di kategori Best Choreography Male.

Prestasi yang diraih pesilat dari Perguruan Padjajaran Nasional terbilang cukup luar biasa. Mengingat ini adalah kali pertama ajang tersebut diadakan. Sebanyak 26 perguruan dari 30 Negara ikut andil dalam World Pencak Silat Open 2019 kali ini.

“Rasa bangga bisa berlaga di festival sekelas internasional yang diadakan persilat. Ini perdana dan ini sangat luar biasa. Kita patut bangga karena untuk tampil sempurna butuh persiapan teknik dan mental yang luar biasa,” ujar Sani Yasonta, selaku ketua pelatih perguruan pencak silat Padjajaran Nasional.

“Tidak mudah meraihnya, apalagi mereka (Galih, Galuh, Diah, dan Ina) bisa sampai jadi juara di sini. Harapannya semoga Padjajaran Nasional semakin berprestasi dan semakin jaya kedepannya,” tutupnya.

(fmh)