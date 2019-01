MADRID – CEO Dorna Sport (penyelenggara MotoGP), Carmelo Ezpelata, membeberkan alasan dipensiunkannya nomor motor 69 milik mendiang Nicky Hayden pada MotoGP 2019. Hayden dipandang Ezpelata pantas mendapatkan penghormatan itu karena dirinya merupakan salah satu bakat terhebat yang pernah ada di MotoGP.

Ezpeleta bahkan menyatakan sosok Hayden yang baik saat berada di dalam ataupun luar lintasan patut dicontoh oleh para pembalap lainnya. Selain itu, Hayden juga merupakan salah satu pembalap yang berprestasi karena pernah merengkuh gelar juara dunia pada musim 2006. Ezpelata pun mengaku amat senang bisa memberikan penghormatan terakhir kepada pembalap hebat seperti Hayden.

BACA JUGA: Nomor Motor 69 Milik Nicky Hayden Akan Dipensiunkan

Nomor motor Hayden akan dipensiunkan pada balapan seri keempat musim ini di Circuit of the Americas (COTA), Austin, Amerika Serikat, Minggu 14 April 2019. Acara itu akan terasa amat spesial karena Hayden merupakan pembalap yang berasal dari Amerika Serikat. Hayden lahir pada 30 Juli 1981, Owensboro, Kentucky, Amerika Serikat. Hayden merupakan sosok pembalap yang amat bangga dan cinta dengan tanah kelahirannya. Bahkan, Julukan The Kentucky Kid milik Hayden pun merujuk pada kota kelahirannya.

“Nicky Hayden adalah salah satu aset terbesar bagi paddock ini dan contoh yang fantastis sebagai pembalap baik di dalam maupun luar lintasan. Ini memberi saya kesenangan besar untuk menghormati warisannya sekali lagi dan memastikan nomor 69 tetap identik dengan legenda dan sang juara,” ujar Ezpelata, seperti yang diwartakan Motorsportmagazine, Jumat (25/1/2019).

(ADP)