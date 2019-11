JAKARTA - Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) menggelar ajang lomba lari berskala internasional, yakni RCTI Reds Run, di Plaza Timur Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK), Minggu (11/11/2018). Jelang dimulainya lomba lari akbar itu, para peserta telah memadati lokasi.

Para peserta pun tampak sangat antusias untuk segera memulai lomba lari akbar ini. Pada RCTI Reds Run kali ini ada tiga jarak yang diperlombakan yakni 3K, 5K dan 10K.

Hadiah menarik sudah menanti peserta akan berjuang meyelesaikan tiap jarak tersebut. Selain hadiah, daya tarik acara ini ialah kedatangan legenda Manchester United, Teddy Sheringham, sebagai bintang tamu.

Selain Sheringham, juga ada pesepakbola nasional seperti Ryuji Utomo dan Syamsir Alam yang juga memeriahkan RCTI Reds Run kali ini. Kehadiran tiga sosok tersebut membuat peserta kian bersemangat memulai lomba.

Salah satu peserta yang bernama Andi, mengaku sengaja datang dari luar kota untuk mengikuti RCTI Reds Run. Andi bersama kekasihnya akan mencoba untuk menyelesaikan lomba 5K, selain berolahraga sekaligus berlibur di Ibu Kota Jakarta.

"Saya datang dari luar kota untuk mengikuti Reds Run. Datang sama pacar biar bisa olahraga bersama. Acara ini (RCTI Reds Run) menarik sekali. Over all okay," ungkap Andi kepada Okezone, Minggu (11/11/2018).

(fmh)