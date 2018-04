AUSTIN – MotoGP 2018 seri Amerika Serikat sebentar lagi akan dilaksanakan, tepatnya pada Senin 23 April 2018 dini hari WIB. Segala persiapan sudah dilakukan, baik dari dari sesi latihan bebas hingga ke kualifikasi. Akan tetapi, ada hal menarik yang terjadi antara pembalap Tim Movistar Yamaha, Valentino Rossi dan Marc Marquez (Repsol Honda).

Hal menarik tersebut terjadi ketika semua pembalap sedang menghadiri pertemuan dengan komisi keamanan MotoGP. Apalagi kalau bukan mengenai Rossi dan Marquez yang saling buang muka ketika akan bertemu.

Tampaknya, insiden yang melibatkan Rossi dan Marquez kala melakoni seri kedua MotoGP 2018 yang berlangsung di Sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina, masih belum dapat diselesaikan. Rossi yang merasa dirugikan karena ulah brutal Marquez saat balapan di Argentina tersebut memang belum mau memaafkan The Baby Alien –julukan Marquez.

(Kejadian saat Marquez menyenggol Rossi hingga terjatuh. Foto: MotoGP)



Kemarahan Rossi terhadap Marquez bukan tanpa alasan. Pasalnya, pada balapan tersebut, Rossi harus kehilangan poin karena hanya berhasil finis di urutan ke-19 usai disenggol oleh Marquez ketika race memasuki lap ke-20.

Sebenarnya, Marquez sudah berinisiatif untuk meminta maaf terlebih dahulu. Hal tersebut ia lakukan sesaat setelah menjatuhkan Rossi dan juga setelah balapan seri Argentina itu selesai. Akan tetapi, sesampainya The Baby Alien itu di paddock Movistar Yamaha, Marquez langsung ditolak mentah-mentah oleh kru Rossi yang sudah terlanjur emosi.

Lantas, hubungan panasnya tersebut pun masih berlanjut hingga balapan seri ketiga MotoGP 2018 yang akan berlangsung di Circuit of the Americas, Amerika Serikat tersebut. Hal tersebut dapat terlihat dari video yang telah diupload oleh Twitter resmi MotoGP.

The riders arrive ready and eager for the #AmericasGP safety commission! pic.twitter.com/tLd4TiecsE— MotoGP™🏁🇺🇸 (@MotoGP) April 21, 2018