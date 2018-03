JAKARTA – Pasangan ganda putra Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo, dipastikan akan menjadi pasangan bulu tangkis ganda putra pertama yang mencapai poin Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) di atas 100 ribu. Hal tersebut dipastikan setelah mereka meraih gelar All England 2018 untuk kedua kalinya secara beruntun. Jika ditotal, poin mereka akan meningkat dari 96.789 menjadi 100.989 pada pekan depan.

Berdasarkan laman Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) yang dipantau di Jakarta, poin ini hasil dulangan Marcus/Kevin di 15 turnamen yang diikuti sejak 2017. Dari 15 turnamen itu, Marcus/Kevin meraih menjadi juara di 10 kejuaraan.

Dalam turnamen terakhirnya di All England 2018 sendiri, Marcus/Kevin memastikan gelar setelah menumbangkan pemain senior asal Denmark, Mathias Boe/Carsten Mogensen, dengan straight set 21-18, 21-17. Raihan Marcus/Kevin di All England 2018 ini pun membuat mereka menyamai rekor Ricky Subagja/Rexy Mainaky yang dibuat lebih dari 20 tahun lalu (1995, 1996). Mereka kini juga sejajar dengan peraih dua gelar All England lainnya, yakni Kim Moon-soo/Park Joo-bong (1985, 1986).

Atas hasil ini sendiri, Marcus/Kevin mendapat pujian dari berbagai kalangan. Salah satunya Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, yang mengucapkan syukur dan selamat kepada pasangan Indonesia ini. Ucapan itu disampaikan Menpora dengan menyertakan gambar foto mereka yang tengah merayakan kemenangan dengan tulisan, ‘Selamat Marcus F Gideon & Kevin Sanjaya S, Champions All England 2018.’

"Alhamdulillah, JUARA! Kevin/Marcus Juara #AllEngland2018 !" tulis Imam di akun Twitter-nya, @imam-nahrawi.

Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI), Wiranto, juga mengucapkan selamat pada Marcus/Kevin, dan menegaskan bahwa Indonesia "berutang budi" kepada pasangan ini.

"Sekali lagi Indonesia harus berterima kasih kepada kalian. Selamat Kevin Sanjaya/Marcus Gideon atas keberhasilan kalian mempertahankan gelar. Sempurna! #AllEnglandSuper1000," tulis Menko Polhukam ini dalam akun Twitter-nya, @wiranto1947.

Tak ketinggalan, pujian juga datang dari mantan Ketua Umum PP PBSI, Gita Wirjawan, dalam akun Twitter-nya, @GWirjawan.

"Raihan dua gelar @YonexAllEngland berturut-turut bagi Kevin/Marcus! Benar-benar luar biasa! @INABadminton," tulis Gita.

