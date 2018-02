NANHAI – CLS Knights Indonesia akan menghadapi ujian yang sesungguhnya di ajang ASEAN Basketball League (ABL) musim ini. Pasalnya, mereka akan menghadapi tuan rumah, Chong Son Kung Fu, pada Kamis 8 Februari 2018 pagi WIB, di Nanhai Gymnasium, China.

Jelang laga tersebut, tim asuhan Koko Heru Setyo Nugroho itu tidak akan diperkuat oleh pemain andalannya. Dua pemain CLS Knights, yakni Brian Williams dan Charles Keith Jensen, dipastikan absen dalam laga tersebut.

Brian yang memiliki peran vital sebagai benteng pertahanan CLS Knights terpaksa absen karena mendapatkan hukuman. Brian tak dapat tampil dalam satu game karena sudah lima kali mendapat technical fouls.

Sementara itu, Keith Jensen harus absen karena tidak mendapat visa ke Negeri Tirai Bambu. Ketidakhadiran Keith Jensen dalam pertandingan ini tentu sangat disayangkan karena dirinya memiliki penampilan yang gemilang.

Karena itu, CLS Knights berada dalam posisi yang tidak menguntungkan setelah kehilangan dua pemain tersebut. Namun, tim kebanggaan warga Surabaya ini tetap akan berjuang untuk meladeni perlawanan tuan rumah yang saat ini berada di posisi dua klasemen ABL 2018.

“Jelas, ini akan berpengaruh besar. Tapi bagi saya, kita ambil positifnya saja. Karena Brian, Saroni, Kaleb absen, maka Firman akan mendapat peran utama dan juga minute play bermain yang banyak. Semoga ini menambah motivasi dan pelajaran berharga bagi Firman yang notabene juga aset Timnas Indonesia,” ujar Managing Partner CLS Knights Indonesia, Christopher Tanuwidjaja, sebagaimana rilis yang diterima Okezone, Rabu (7/2/2018).

“Tanpa Keith, peran para pemain lokal lainnya juga akan bertambah. Semoga ini juga memotivasi mereka untuk step up,” lanjut Christopher.

“Memang hilangnya mereka di game ini sangat disayangkan. Apalagi, grafik permainan kami mengalami peningkatan dalam dua game terakhir. Tapi, CLS Knights adalah tim yang saling mengisi. Tidak ada satu pemain, maka next player-nya harus bisa mengambil tanggung jawab yang sama. Fokus kami sekarang adalah menggalang pertahanan. Ini away game yang berat, jadi kami mesti take care business di defense, kalo kami mau hasil yang bagus di China,” ujar Koko.

Pada pertemuan pertama mereka di GOR Kertajaya, CLS Knights harus mengakui ketangguhan Chong Song Kung Fu dengan skor yang cukup ketat 83-86. Namun pada pertandingan itu, CLS Knights belum diperkuat oleh pemain asing, yakni Shane Edwards dan Keith Jensen.

