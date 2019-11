JAKARTA - Pelatih Satria Muda (SM) Pertamina Youbel Sondakh dinobatkan menjadi pelatih terbaik Liga Bola Basket Indonesia (IBL) 2017 atau "Coach of The Year".

Penghargaan kepada pelatih yang juga mantan bintang SM ini diberikan sebelum timnya berlaga melawan CLS Knights Surabaya pada pertandingan semifinal kedua Divisi Merah IBL di Britama Arena, Jakarta, Sabtu 22 April 2017 malam.

Youbel mengalahkan tiga kandidat lain yaitu AF Rinaldo (W88.News Aspac Jakarta), Bisih (Pacific Caesar) dan Mayckel Ferdinandus (NSH Jakarta).

Sepanjang IBL 2017, catatan Youbel memang sangat baik. Dia membuat timnya hanya sekali kalah di babak reguler dan saat ini masih berjuang memastikan tempat di final IBL 2017 yang digelar pada 4-7 Mei.

Adapun penentuan gelar pelatih terbaik dan penghargaan-penghargaan lain di IBL didasarkan pada penilaian yang melibatkan 15 media peliput IBL 2017.

Selain Youbel, dalam kesempatan yang sama juga diberikan penghargaan pemain debutan terbaik atau "rookie of the year" IBL 2017 kepada power forward Satria Muda, Juan Lauren Kokodiputra.

Pemain berusia 21 tahin ini unggul dari dua nama lain yaitu Nuke Saputra (Pacific Caesar) dan Casiopea Thomas Manuputty (Satya Wacana Salatiga).

Kemudian, sebagai pemain bertahan terbaik IBL atau "Defensive Player of The Year", muncul nama pemain Satya Wacana Salatiga Nate Maxey. Dia mengalahkan dua kandidat lain yaitu Galank Gunawan (Bank BJB Garuda Bandung) dan Nate Barfield (NSH).

Sebelum pertandingan pertama semifinal IBL 2017 CLS Knights Surabaya versus SM Pertamina di Surabaya, Rabu 19 April 2017 juga sudah diumumkan "Pemain Ke-enam Terbaik" atau "Sixth Man of The Year" yang diserahkan kepada shooting guard CLS Knights Arif Hidayat, yang mengungguli Daniel Wenas (Pelita Jaya EMP) dan Avan Seputra (Satria Muda).

Dengan demikian, masih ada tiga penghargaan lain IBL 2017 yang belum diumumkan yaitu pemain terbaik ("Most Valuable Player/MVP"), Pemain Paling Berkembang ("Most Improved Player") dan pemain asing terbaik ("Foreign Player of The Year").

Kandidat peraih gelar MVP adalah Mario Wuysang (CLS), Arki Dikania Wisnu (Satria Muda) dan Respati Ragil Pamungkas (Pelita Jaya).

Calon-calon penerima "Most Improved Player" yaitu Abraham Damar Grahita (W88.news Aspac), Andre Adriano (Satya Wacana) dan Diftha Pratama (Bank BJB Garuda).

Sementara tiga calon penerima penghargaan "Foreign Player of The Year" adalah Kevin Loiselle (Pacific), Gary Jacobs Jr (NSH) dan Nate Barfield (NS

(fmh)