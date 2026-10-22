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Menang Dramatis, Alwi Farhan Mengaku Beruntung Lolos ke 16 Besar French Open 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |10:31 WIB
Menang Dramatis, Alwi Farhan Mengaku Beruntung Lolos ke 16 Besar French Open 2026
Alwi Farhan menang beruntung dan lolos ke 16 besar French Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
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PEBULU tangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, melaju ke babak 16 besar French Open 2026. Menurut Alwi Farhan, ada faktor keberuntungan dirinya yang membuat dirinya lolos ke 32 besar French Open 2026.

Di babak 32 besar French Open 2026, Alwi Farhan mengalahkan wakil Taiwan Lin Chun-Yi lewat duel ketat yang berkesudahan dengan skor 21-16, 13-21, dan 21-18. Laga itu berlangsung di Arena Grand Paris, Tremblay-en-France, Paris, Prancis, Rabu 21 Oktober 2026 malam WB.

Alwi Farhan (kanan) susah payah lolos ke 16 besar French Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
Alwi Farhan (kanan) susah payah lolos ke 16 besar French Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

1. Alwi Farhan Dapat Perlawanan Ketat

Alwi Farhan mengaku berusaha menampilkan performa terbaik sejak awal pertadingan, tetapi mendapatkan perlawanan ketat. Menurut peraih medali perunggu nomor tunggal putra Asian Games 2026 itu, kemenangan diraih karena faktor keberuntungan.

"Saya merasa ada sedikit keberuntungan tapi itu juga didapat karena saya mencoba dan saya terus berjuang apa pun kondisinya. Minggu baru, kesempatan baru jadi saya mau memaksimalkan lagi," kata Alwi Farhan dalam keterangan pers PBSI yang diterima Okezone, Kamis (22/10/2026).

Pebulu tangkis 21 tahun mengatakan senang melaju ke babak 16 besar karena dapat menjaga asa berprestasi. Ia mengakui Lin Chun-Yi tampil luar biasa.

"Alhamdulillah bisa menang karena jujur pressure banget di poin-poin terakhir gim ketiga. Cukup susah mendapatkan cara untuk bisa mengantisipasi serangan dia, smashnya sangat kencang dan dia bermain sangat baik tadi," ucap Alwi.

"Saya harus selalu membatasi bola atasnya dan memang harus siap lebih capek," tambahnya.

 

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