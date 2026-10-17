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3 Pebulu Tangkis Indonesia Tembus Final World Junior Championships 2026, Tunggal Putra Sumbang Gelar!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 17 Oktober 2026 |07:43 WIB
3 Pebulu Tangkis Indonesia Tembus Final World Junior Championships 2026, Tunggal Putra Sumbang Gelar!
Tiga pebulu tangkis Indonesia menembus final World Junior Championships 2026 termasuk Fardhan R. Joe (Foto: X/@INABadminton)
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KAIRO – Tiga dari empat pebulu tangkis Indonesia berhasil menembus babak final World Junior Championships 2026. Mereka berasal dari sektor ganda campuran dan tunggal putra.

Partai final itu akan digelar di Cairo International Stadium, Kairo, Mesir, Sabtu (17/10/2026). Dua tunggal putra Indonesia, Fardhan R. Joe dan Radithya Bayu, akan saling berhadapan di partai puncak.

Radithya Bayu melaju ke final World Junior Championships 2026 (Foto: X/@INABadminton)

Fardhan berhasil menumbangkan tunggal putra Prancis, Mady Sow. Pebulu tangkis muda itu sukses memenangkan pertandingan dalam laga sengit tiga gim dengan skor 11-15, 15-8, dan 16-14 untuk mencapai final.

Sementara, Bayu menyusul ke final usai menang atas utusa India, Jagsher Singh. Ia berhasil menuntaskan perlawanan Jagsher dalam tiga gim dengan skor 15-6, 13-15, dan 15-3.
 

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