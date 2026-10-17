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Luthfi/Dian Juara BWF World Junior Championships 2026 Usai Kalahkan Wakil China

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 17 Oktober 2026 |19:38 WIB
Luthfi/Dian Juara BWF World Junior Championships 2026 Usai Kalahkan Wakil China
Luthi/Dian Juara BWF World Junior Team Championships 2026 Usai Kalahkan Wakil China (badminton.ina)
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JAKARTA - Ganda campuran Indonesia M Luthfi Habibi/Dian Ramadhani Mukti berhasil menjadi juara BWF World Junior Championships 2026. Mereka berhasil menyabet gelar juara setelah mengalahkan wakil China Feng Yi Lang/Li Meng Han dengan poin 17-15, 8-15, dan 16-14.

Pertandingan final itu digelar di Cairo International Stadium, Mesir, Sabtu (17/10/2026).

Jalannya Pertandingan

Luthfi/Dian berusaha menampilkan performa terbaiknya sejak awal gim pertama. Namun, mereka mendapatkan perlawanan cukup ketat dari Feng/Li.

Gim pertama memang berjalan cukup ketat antara kedua pasangan. Namun, Luthfi/Dian akhirnya mengatasi perlawanan Feng/Li dengan poin 17-15.

Padagim kedua, Feng/Li tampil lebih semangat untuk membalas kekalahan di gim pertama. Luthfi/Dian jali ini cukup kewalahan maledeni penampilan Feng/Li.

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