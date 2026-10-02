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Reaksi Taufik Hidayat Usai Atlet Panjat Tebing Aditya Tri Syahria Gagal Sumbang Medali di Asian Games 2026

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 02 Oktober 2026 |10:37 WIB
Reaksi Taufik Hidayat Usai Atlet Panjat Tebing Aditya Tri Syahria Gagal Sumbang Medali di Asian Games 2026
Reaksi Taufik Hidayat Usai Atlet Panjat Tebing Aditya Tri Syahria Gagal Sumbang Medali di Asian Games 2026 (Dok Kemenpora)
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JAKARTA - Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat mengapresiasi perjuangan atlet panjat tebing putra Indonesia, Aditya Tri Syahria. Ia berhasil maju ke babak final nomor speed putra di Asian Games 2026. Namun, Aditya tak sanggup menyumbangkan medali. 

1. Gagal Sumbang Medali

Pertandingan itu digelar di Portmesse Nagoya Exhibition Hall 1, Kamis (1/10/2026), Aditya gagal menyumbangkan medali akibat mengalami false start pada laga puncak. Wamenpora Taufik menilai pencapaian sang atlet hingga ke partai final tetap patut dibanggakan.

“Ya inilah final. Tetap bangga dan mengapresiasi perjuangan Aditya yang sudah berjuang maksimal. Ini menjadi pelajaran dan pengalaman berharga untuk ajang-ajang internasional berikutnya,” ujar Taufik, melansir laman Kemenpora, dikutip Jumat (2/10/2026).

Aditya Tri Syahrial beraksi di Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)
Aditya Tri Syahrial beraksi di Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)

Aditya menjadi satu-satunya wakil Merah Putih yang sukses melangkah hingga partai pamungkas. Pada babak semifinal, atlet asal Indonesia tersebut tampil memukau dengan menorehkan catatan waktu 4,786 detik untuk mengamankan tiket final.

Sementara itu, pemanjat tebing andalan Indonesia lainnya, Veddriq Leonardo, harus menghentikan langkahnya di babak semifinal setelah mencatatkan waktu 4,95 detik.

 

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