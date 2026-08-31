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Termasuk Fajar/Fikri, PBSI Tarik Mundur Tiga Wakil Indonesia dari China Masters 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 31 Agustus 2026 |17:12 WIB
Termasuk Fajar/Fikri, PBSI Tarik Mundur Tiga Wakil Indonesia dari China Masters 2026
Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)
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JAKARTA - Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) kembali memutuskan untuk menarik mundur tiga wakil Indonesia dari ajang China Masters 2026. Alasannya agar para atlet dapat lebih berkonsentrasi penuh menghadapi persiapan menuju Asian Games 2026.

Ketiganya adalah Alwi Farhan (tunggal putra), Putri Kusuma Wardani (tunggal putri), dan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri (ganda putra). Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Kabid Binpres) PBSI, Eng Hian, menjelaskan alasan ditariknya ketiga pemain itu.

Eng Hian mengungkapkan, penarikan ketiga pemain itu berdasarkan pertimbangan matang dari PBSI. Menurut Eng Hian, jarak waktu turnamen yang sangat dekat dengan Asian Games Aichi-Nagoya 2026 menjadi pertimbangan utamanya.

“Penarikan beberapa pemain dari China Masters ini karena jaraknya cukup berdekatan dengan Asian Games," ungkap Eng Hian dikutip dari rilis resmi PBSI, Senin (31/8/2026).

Diketahui, ajang Asian Games akan digelar di Aichi dan Nagoya, Jepang pada 19 September - 4 Oktober 2026. Adapun, China Masters akan berlangsung beberapa hari sebelumnya.

Alwi Farhan. (Foto: PBSI)
Alwi Farhan. (Foto: PBSI)

Turnamen berlevel Super 750 itu akan berlangsung di Shenzhen, China pada 1 - 6 September 2026. Eng Hian ingin para pemain lebih fokus untuk mempersiapkan Asian Games 2026.

"Mereka (pemain yang ditarik) masuk dalam long list Asian Games, sehingga kami perlu mengatur program masing-masing agar persiapannya bisa lebih optimal, termasuk waktu untuk recovery, latihan, dan evaluasi," jelas Eng Hian.

1. Gelombang Kedua Penarikan

Sementara itu, ini merupakan penarikan kedua setelah awal Agustus 2026 lalu. Saat itu, PBSI juga menarik enam wakil dari turnamen China Masters 2026.

 

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