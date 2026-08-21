Gagal Sumbang Medali di BWF World Championships 2026, Putri KW: Kecewa Banget!

TUNGGAL Putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani (Putri KW), kecewa berat gagal melaju ke perempatfinal BWF World Championships 2026. Pasalnya, ia menelan kekalahan dari wakil Denmark Line Christophersen dengan skor 18-21 dan 17-21 dalam laga 16 besar yang digelar di Indira Gandhi Arena, New Delhi, India, Kamis 20 Agustus 2026.

Hasil ini membuat Putri KW gagal mengulangi pencapaian musim lalu. Di BWF World Championships 2025, Putri KW merebut medali perunggu setelah menembus semifinal.

Putri KW saat merebut medali perunggu di BWF World Championships 2025. (Foto: PBSI)

1. Kecewa Berat

Putri KW menerima dengan lapang dada tersingkir di 16 besar BWF World Championships 2026. Namun, ia tak bisa menutupi rasa kekecewaannya.

"Sangat kecewa dengan penampilan hari ini karena mainnya juga ada tekanan padahal saya tidak berpikir terlalu jauh. Di luar memang Line benar-benar menguasai bola depannya," kata Putri KW dalam keterangan pers PBSI yang diterima Okezone, Jumat (21/8/2026).

"Ia terus mencari serangan yang memang menjadi kekuatannya, tidak yang hanya bertahan," tambah tunggal putri andalan Indonesia tersebut.