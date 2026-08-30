Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Warm-up MotoGP Aragon 2026: Marco Bezzecchi Paling Gacor, Marc Marquez Tembus 3 Besar

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 30 Agustus 2026 |15:25 WIB
Hasil Warm-up MotoGP Aragon 2026: Marco Bezzecchi Paling Gacor, Marc Marquez Tembus 3 Besar
Pembalap Tim Aprilia Racing, Marco Bezzecchi. (Foto: Instagram/aprilia)
A
A
A

ARAGON – Sesi pemanasan atau warm-up MotoGP Aragon 2026 di Sirkuit Aragon, Spanyol, pada Minggu (30/8/2026) sore WIB, menjadi panggung unjuk gigi bagi pembalap Tim Aprilia Racing, Marco Bezzecchi. Pasalnya rider asal Italia itu sukses kembali menguasai catatan waktu tercepat!

Pembalap asal Italia ini sebelumnya tampil gemilang di sesi latihan bebas dan merebut pole position lewat rekor lap baru. Meski kemudian harus mengakui keunggulan Marquez bersaudara pada balapan Sprint Race Sabtu kemarin.

Namun, dalam sesi pemanasan berdurasi 10 menit jelang balapan utama, Bezzecchi membuktikan kapasitasnya dengan tampil perkasa di barisan terdepan. Ia sukses mencatatkan waktu terbaik dan unggul cukup jauh atas para rival di belakangnya demi mematangkan persiapan menghadapi seri ke-22 dari kalender musim ini.

1. Kejutan di Barisan Depan

Bezzecchi menorehkan waktu tercepat dan unggul 0,474 detik dari pembalap KTM, Pedro Acosta, yang mengekor di posisi kedua. Sementara itu, Marc Marquez yang membela Ducati Lenovo harus puas berada di tempat ketiga dengan selisih waktu 0,743 detik dari sang pemuncak.

Pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi
Pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi

Sesi warm-up kali ini juga diwarnai beberapa kejutan menarik dari sejumlah pebalap yang mampu menembus posisi enam besar. Rider pengganti Tech3, Pol Espargaro secara impresif mengamankan posisi keempat, diikuti oleh Fabio Quartararo dari Yamaha di urutan kelima serta Luca Marini bersama Honda di peringkat keenam.

2. Pembalap Top Melempem

Sebaliknya, beberapa nama besar justru terlihat lebih 'adem ayem' dan mengakhiri sesi pemanasan di posisi yang cukup jauh dari barisan depan.

Pemimpin klasemen sementara kejuaraan sekaligus rekan setim Bezzecchi, Jorge Martin, hanya mampu menempati posisi ke-15, sementara Pecco Bagnaia tercecer di urutan ke-17.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/30/38/3239059/marc_marquez-fVNA_large.jpg
Jadwal MotoGP 2026 Hari Ini: Marc Marquez Bakal Menggila di Balapan Utama GP Aragon?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/29/38/3239030/marc_marquez-43E5_large.jpg
Marc Marquez Cetak Rekor! Jadi Pembalap Pertama yang Menang 20 Kali di Sprint Race MotoGP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/29/38/3239028/marc_marquez-CU8g_large.jpg
Klasemen Sementara MotoGP Usai Sprint Race Aragon 2026, Marc Marquez Posisi 3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/29/38/3239020/marc_marquez_di_motogp_aragon_2026-4DXm_large.jpg
Hasil Sprint Race MotoGP Aragon 2026: Marc Marquez Tercepat, Alex Marquez Posisi 2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/29/38/3238984/pembalap_aprilia_racing_marco_bezzecchi_saat_kualifikasi_motogp_aragon_2026-NJRg_large.jpg
Hasil Kualifikasi MotoGP Aragon 2026 : Marco Bezzecchi Pole Position Kalahkan Marc Marquez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/29/38/3238899/marc_marquez_berpeluang_menang_di_motogp_aragon_2026_marcmarquez93-bZz9_large.jpg
Jadwal MotoGP Aragon 2026 Hari Ini: Marc Marquez Kuasai Kualifikasi dan Sprint Race?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement