Hasil Warm-up MotoGP Aragon 2026: Marco Bezzecchi Paling Gacor, Marc Marquez Tembus 3 Besar

ARAGON – Sesi pemanasan atau warm-up MotoGP Aragon 2026 di Sirkuit Aragon, Spanyol, pada Minggu (30/8/2026) sore WIB, menjadi panggung unjuk gigi bagi pembalap Tim Aprilia Racing, Marco Bezzecchi. Pasalnya rider asal Italia itu sukses kembali menguasai catatan waktu tercepat!

Pembalap asal Italia ini sebelumnya tampil gemilang di sesi latihan bebas dan merebut pole position lewat rekor lap baru. Meski kemudian harus mengakui keunggulan Marquez bersaudara pada balapan Sprint Race Sabtu kemarin.

Namun, dalam sesi pemanasan berdurasi 10 menit jelang balapan utama, Bezzecchi membuktikan kapasitasnya dengan tampil perkasa di barisan terdepan. Ia sukses mencatatkan waktu terbaik dan unggul cukup jauh atas para rival di belakangnya demi mematangkan persiapan menghadapi seri ke-22 dari kalender musim ini.

1. Kejutan di Barisan Depan

Bezzecchi menorehkan waktu tercepat dan unggul 0,474 detik dari pembalap KTM, Pedro Acosta, yang mengekor di posisi kedua. Sementara itu, Marc Marquez yang membela Ducati Lenovo harus puas berada di tempat ketiga dengan selisih waktu 0,743 detik dari sang pemuncak.

Pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi

Sesi warm-up kali ini juga diwarnai beberapa kejutan menarik dari sejumlah pebalap yang mampu menembus posisi enam besar. Rider pengganti Tech3, Pol Espargaro secara impresif mengamankan posisi keempat, diikuti oleh Fabio Quartararo dari Yamaha di urutan kelima serta Luca Marini bersama Honda di peringkat keenam.

2. Pembalap Top Melempem

Sebaliknya, beberapa nama besar justru terlihat lebih 'adem ayem' dan mengakhiri sesi pemanasan di posisi yang cukup jauh dari barisan depan.

Pemimpin klasemen sementara kejuaraan sekaligus rekan setim Bezzecchi, Jorge Martin, hanya mampu menempati posisi ke-15, sementara Pecco Bagnaia tercecer di urutan ke-17.