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HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Cetak Rekor! Jadi Pembalap Pertama yang Menang 20 Kali di Sprint Race MotoGP

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 30 Agustus 2026 |02:07 WIB
Marc Marquez Cetak Rekor! Jadi Pembalap Pertama yang Menang 20 Kali di Sprint Race MotoGP
Marc Marquez Cetak Rekor! Jadi Pembalap Pertama yang Menang 20 Kali di Sprint Race MotoGP (Instagram/@ducaticorse)
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JAKARTA - Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, berhasil menjuarai Sprint Race MotoGP Aragon 2026, Sabtu (29/8/2026) malam WIB. Atas hasil ini, Marc Marquez mencetak rekor menjadi pembalap pertama yang telah 20 kali memenangi sprint race. 

1. 20 Kali Menang Sprint Race

Sebelumnya, Marc Marquez dan Jorge Martin sama-sama 19 kali menang sprint race. Atas kemenangan terbarunya ini, Marc Marquez telah 20 kali memenangi sprint race, melansir Crash.

Pada sprint race MotoGP Aragon 2026, Marc Marquez memulai balapan dari posisi 2, di belakang pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi. Namun, Marc Marquez langsung mengambil alih posisi terdepan saat Tikungan 1. 

Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Usai menyalip Marco Bezzecchi, posisi Marc Marquez tak tergoyahkan. Ia terus memimpin balapan dengan nyaman tanpa dapat dikejar para pesaingnya. 

Tak hanya itu, sang adik yakni Alex Marquez juga menyalip Marco Bezzecchi pada tikungan-tikungan awal. Bezzecchi pun terus membayangi pembalap Gresini tersebut. Namun, ia tak pernah berada dalam posisi yang benar-benar dekat untuk menyalip Alex Marquez. 

Meski begitu, Marco Bezzecchi berhasil memangkas selisih poin dari rekan setimnya yang memimpin klasemen, Jorge Martin, yang finis di posisi kelima di belakang pembalap KTM, Pedro Acosta.

Fermin Aldeguer (yang kembali berlaga), Diogo Moreira, Raul Fernandez, dan Johann Zarco—yang menjalani balapan MotoGP pertamanya sejak seri Barcelona pada bulan Mei—melengkapi daftar pembalap yang meraih poin.

2. Pemenang Sprint Race 

Di sisi lain, total terdapat 11 pembalap telah memenangi Sprint Race MotoGP sejak format balapan berjarak tempuh separuh dari balapan utama diselenggarakan mulai 2023. Balapan ini digelar pada Sabtu sebelum main race. 

 

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Topik Artikel :
Marc Marquez MotoGP MotoGP 2026
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