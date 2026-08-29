Klasemen Sementara MotoGP Usai Sprint Race Aragon 2026, Marc Marquez Posisi 3

Klasemen Sementara MotoGP Usai Sprint Race Aragon 2026, Marc Marquez Posisi 3 (Ducati Corse)

JAKARTA - Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez berhasil memangkas jarak dengan pemimpin klasemen sementara MotoGP 2026, Jorge Martin. Berkat memenangi sprint race MotoGP Aragon 2026, Marc Marquez kini hanya tertinggal 33 poin dari pemuncak klasemen.

1. Sprint Race MotoGP Aragon 2026

Pada sprint race yang digelar di Sirkuit MotorLand Aragon, Sabtu (29/8/2026), Jorge Martin hanya mampu finish di urutan lima.

Sementara pesaingnya, Marco Bezzecchi dan Marc Marquez finish di posisi yang lebih baik.

Marc Marquez keluar sebagai pemenang di sprint race MotoGP Aragon 2026, sementara Bezzecchi di posisi 3.

Marc Marquez di MotoGP Aragon 2026 (Ducati Corse)

Atas hasil ini, Marc Marquez naik ke posisi 3 klasemen sementara MotoGP 2026. Ia menggusur posisi pembalap Trackhouse Aprilia, Ai Ogura, yang absen.

Sementara pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, kini memangkas selisih dengan rekan setimnya, Jorge Martin. Kini posisi 1 dan 2 hanya berjarak 29 poin.

2. Klasemen Sementara MotoGP 2026

Berikut klasemen sementara MotoGP 2026 kelar Sprint Race Aragon

1. Jorge Martin Aprilia Racing 245

2. Marco Bezzecchi Aprilia Racing 216 (-29)

3. Marc Marquez Ducati Lenovo 212 (-33)

4. Ai Ogura Trackhouse Aprilia 203 (-42)

5. Fabio di Giannantonio Pertamina VR46 Ducati 199 (-46)

6. Raul Fernandez Trackhouse Aprilia 186 (-59)

7. Pedro Acosta Red Bull KTM 169 (-76)

8. Francesco Bagnaia Ducati Lenovo 143 (-102)

9. Alex Marquez BK8 Gresini Ducati 115 (-130)

10. Luca Marini Honda HRC Castrol 86 (-159)