Hasil Perempatfinal BWF World Championships 2026: Langkah Ana/Trias dan Rachel/Febi Terhenti!

GANDA Putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari dan Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum tersingkir di perempatfinal BWF World Championships 2026. Dua ganda putri Indonesia itu kalah di babak perempatfinal yang berlangsung di Indira Gandhi Arena, New Delhi, India, Jumat (21/8/2026).

Ana/Trias kalah dari wakil Korea Selatan Baek Ha Na/Lee So Hee dengan skor 11-21 dan 11-21. Sementara itu, Rachel/Febi tumbang dari wakil China Li Yi Jing/Luo Xu Min dengan skor 13-21 dan 14-21.

Ana dan Trias rontok di perempatfinal BWF World Championships 2026. (Foto: X/INABadminton)

Jalannya Pertandingan

Ana/Trias -sapaan akrab Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari- berusaha menampilkan performa terbaik melawan Baek/Lee sejak gim pertama. Akan tetapi, mereka mendapatkan perlawanan cukup ketat dari Baek/Lee.

Singkatnya, Baek/Lee langsung unggul 14-4 atas Ana/Trias. Baek/Lee pun berusaha keras memperlebar jarak dari Ana/Trias.

Di gim pertama, Ana/Trias akhirnya mengakui ketangguhan Baek/Lee. Pasalnya, mereka takluk dari Baek/Lee dengan skor 11-21.

Memasuki gim kedua, Ana/Trias mencoba bangkit. Namun, Baek/Lee tampil cukup tenang sehingga pola permainannya menyulitkan Ana/Trias.

Ana/Trias lagi-lagi harus takluk dari Baek/Lee. Kali ini mereka menelan kekalahan dari Baek/Lee dengan skor 11-12.