Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal BWF World Championships 2026: Langkah Ana/Trias dan Rachel/Febi Terhenti!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 21 Agustus 2026 |15:16 WIB
Hasil Perempatfinal BWF World Championships 2026: Langkah Ana/Trias dan Rachel/Febi Terhenti!
Rachel dan Febi tersingkir di perempatfinal BWF World Championships 2026. (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

GANDA Putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari dan Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum tersingkir di perempatfinal BWF World Championships 2026. Dua ganda putri Indonesia itu kalah di babak perempatfinal yang berlangsung di Indira Gandhi Arena, New Delhi, India, Jumat (21/8/2026).

Ana/Trias kalah dari wakil Korea Selatan Baek Ha Na/Lee So Hee dengan skor 11-21 dan 11-21. Sementara itu, Rachel/Febi tumbang dari wakil China Li Yi Jing/Luo Xu Min dengan skor 13-21 dan 14-21.

Ana dan Trias rontok di perempatfinal BWF World Championships 2026. (Foto: X/INABadminton)
Ana dan Trias rontok di perempatfinal BWF World Championships 2026. (Foto: X/INABadminton)

Jalannya Pertandingan

Ana/Trias -sapaan akrab Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari- berusaha menampilkan performa terbaik melawan Baek/Lee sejak gim pertama. Akan tetapi, mereka mendapatkan perlawanan cukup ketat dari Baek/Lee.

Singkatnya, Baek/Lee langsung unggul 14-4 atas Ana/Trias. Baek/Lee pun berusaha keras memperlebar jarak dari Ana/Trias.

Di gim pertama, Ana/Trias akhirnya mengakui ketangguhan Baek/Lee. Pasalnya, mereka takluk dari Baek/Lee dengan skor 11-21.

Memasuki gim kedua, Ana/Trias mencoba bangkit. Namun, Baek/Lee tampil cukup tenang sehingga pola permainannya menyulitkan Ana/Trias.

Ana/Trias lagi-lagi harus takluk dari Baek/Lee. Kali ini mereka menelan kekalahan dari Baek/Lee dengan skor 11-12.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/21/40/3237492/amri_syahnawi_bersama_nita_violina-pyoc_large.jpg
Amri/Nita Sumbang Medali bagi Indonesia di BWF World Championships 2026, Pertama sejak 2017!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/21/40/3237477/amri_dan_nita_lolos_semifial_bwf_world_championships_2026_inabadminton-wqDL_large.jpg
Hasil Perempatfinal BWF World Championships 2026: Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah Lolos Semifinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/21/40/3237444/putri_kw_rontok_di_16_besar_bwf_world_championships_2026_inabadminton-puFg_large.jpg
Gagal Sumbang Medali di BWF World Championships 2026, Putri KW: Kecewa Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/21/40/3237408/alwi_farhan_siap_tempur_di_perempatfinal_bwf_world_championships_2026-UyE6_large.jpg
Lawan Chou Tien Chen di Perempatfinal BWF World Championships 2026, Begini Kata Alwi Farhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/21/40/3237406/jadwal_perempatfinal_bwf_world_championships_2026_pbsi-GMdu_large.jpg
Jadwal Perempatfinal BWF World Championships 2026: 5 Wakil Indonesia Siap Tempur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/40/3237312/raymond_indra_bersama_nikolaus_joaquin-wND3_large.jpg
Perasaan Sedih Raymond/Joaquin Usai Gugur dari BWF World Championships 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement