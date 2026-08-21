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Amri/Nita Sumbang Medali bagi Indonesia di BWF World Championships 2026, Pertama sejak 2017!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 21 Agustus 2026 |14:49 WIB
Amri/Nita Sumbang Medali bagi Indonesia di BWF World Championships 2026, Pertama sejak 2017!
Ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi/Nita Violina. (Foto: PBSI)
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GANDA campuran Indonesia, Amri Syahnawi/ Nita Violina Marwah memastikan diri lolos ke babak semifinal BWF World Championships 2026. Dengan kepastian lanjut ke semifinal, maka Amri/Nita setidaknya sudah mengamankan medali perunggu di Kejuaraan Dunia tersebut.

Kepastian lanjut ke semifinal ini didapat setelah Amri/Nita tampil solid di babak perempatfinal yang digelar di Indira Gandhi Arena, New delhi, India, pada Jumat (21/8/2026). Mereka sukses menyingkirkan wakil Taiwan, Yang Po Hsuan/Hu Ling Fang, lewat pertarungan dua gim langsung dengan skor 21-18 dan 21-9.

1. Perjuangan Dramatis di Perempatfinal

Jalannya pertandingan sejatinya tidak langsung berjalan mulus bagi wakil Indonesia tersebut. Pada awal gim pertama, Amri/Nita sempat mendapatkan tekanan hebat dari lawan hingga tertinggal cukup jauh dengan skor 1-8 akibat kehilangan banyak poin secara beruntun.

Namun, semangat juang tinggi yang ditunjukkan oleh Amri/Nita membuat mereka perlahan bangkit membalikkan keadaan. Kerja keras tersebut berbuah manis ketika mereka mampu berbalik unggul 18-15 sebelum akhirnya menutup gim pertama dengan kemenangan 21-18.

Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah. (Foto: PBSI)
Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah. (Foto: PBSI)

Memasuki gim kedua, permainan Amri/Nita menjadi jauh lebih dominan dan penuh rasa percaya diri. Pola serangan yang mereka terapkan sukses meredam perlawanan pasangan Taiwan, hingga mereka memimpin 10-6 dan terus melaju mulus mengakhiri laga dengan skor telak 21-9.

Keberhasilan menembus babak semifinal ini sekaligus memutus penantian panjang sektor ganda campuran Indonesia di Kejuaraan Dunia. Terakhir kali wakil ganda campuran Indonesia menyumbangkan medali adalah melalui pasangan legendaris Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir saat meraih emas di Glasgow pada tahun 2017 silam.

 

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