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Perasaan Sedih Raymond/Joaquin Usai Gugur dari BWF World Championships 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 21 Agustus 2026 |01:01 WIB
Perasaan Sedih Raymond/Joaquin Usai Gugur dari BWF World Championships 2026
Ganda putra Indonesia, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. (Foto: PBSI)
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NEW DELHI – Ganda putra Indonesia, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, tak dapat menutupi rasa kecewanya usai gugur di babak 32 besar BWF World Championships 2026. Meski sedih, Raymon/Joaquin tetap merasa bersyukur karena dapat mengakhiri turnamen itu tanpa cedera.

Kekalahan Raymond/Joaquin dari wakil Malaysia, Junaidi Arif/Yap Roy King itu terjadi di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India, pada Rabu 19 Agustus 2026. Dalam laga berdurasi 36 menit itu, wakil Merah Putih tersebut harus mengakui keunggulan lawan setelah menyerah dalam dua gim langsung dengan skor 16-21 dan 19-21.

1. Tidak Puas

Tempo permainan yang cepat sejak awal laga menjadi ciri khas duel tersebut. Sayangnya, dominasi yang coba dibangun oleh Raymond/Joaquin belum mampu membendung perlawanan solid yang ditunjukkan oleh pasangan Negeri Jiran tersebut.

Meskipun harus menelan kekalahan pahit dan tersingkir dari turnamen dunia ini, rasa syukur tetap diucapkan oleh sang pemain.

"Puji Tuhan tidak ada cedera apapun, tapi memang belum dikasih kemenangan," ujar Raymond melalui keterangan pers Humas dan Media PP PBSI, dikutip Jumat (21/8/2026).

Raymond/Joaquin (Foto: X/BadmintonINA)
Raymond/Joaquin (Foto: X/BadmintonINA)

Di balik hasil akhir yang kurang memuaskan, Raymond secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya. Ia merasa dirinya bersama Joaquin belum bisa menampilkan kapasitas permainan terbaik yang sebenarnya sudah mereka persiapkan.

Padahal, persiapan matang telah dilakukan selama sesi latihan menjelang kejuaraan dunia ini. Berbagai upaya maksimal selalu dikerahkan, meski hasil di lapangan berkata lain dan memaksa mereka angkat kaki lebih cepat.

 

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