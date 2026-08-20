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Tampil Tanpa Beban, Fajar/Fikri Juara BWF World Championships 2026?

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 20 Agustus 2026 |10:41 WIB
Tampil Tanpa Beban, Fajar/Fikri Juara BWF World Championships 2026?
Fajar dan Fikri memburu gelar BWF World Championships 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
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GANDA putra andalan Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, menyatakan tampil tanpa beban saat turun di BWF World Championships 2026. Alhasil, mereka tampil dengan performa terbaik di setiap pertandingan.

1. Menang Mutlak di 32 Besar

Fajar/Fikri melaju ke 16 besar usai mengalahkan wakil Prancis Eloi Adam/Leo Rossi dengan skor 21-14 dan 21-13. Laga tersebut merupakan babak 32 besar BWF World Championships 2026 yang berlangsung di Indira Gandhi Arena, New Delhi, India, Rabu (19/8/2026).

Fajar Alfian/Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)

Muhammad Shohibul Fikri mengatakan ia dan Fajar sangat fokus menatap ajang tahunan ini. Pasalnya, mereka ingin mencatatkan hasil manis di ajang tersebut meskipun tidak mudah.

"Pertama kali main di Kejuaraan Dunia sebagai pasangan, tidak ada yang diobrolkan secara lebih spesifik, hanya memang dari kemarin saat latihan, terutama saya mencoba lebih fokus," kata Fikri dalam keterangan PBSI yang diterima Okezone, Kamis (20/8/2026).

"Karena ini adalah major event, semua apa pun bisa terjadi. Kami mau menikmati setiap momennya," tambah juara Japan Open 2026 dan China Open 2026 tersebut.

 

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