Sediakan Ratusan Venue dan Transportasi Modern, Jakarta Siap Sokong PON 2028

JAKARTA - Penjabat Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Pramono Anung, menegaskan komitmen penuh ibu kota untuk bertindak sebagai pilar penyokong (support system) utama dalam menyukseskan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII 2028. Jakarta dipastikan siap membuka pintu lebar-lebar dengan memfasilitasi kebutuhan arena pertandingan hingga integrasi transportasi publik yang mumpuni bagi seluruh kontingen.

Ajang PON XXII 2028 akan berlangsung di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Sementara, Jakarta akan menjadi daerah pendukung pekan olahraga nasional tersebut.

Sebagai daerah pendukung, Jakarta akan menyelenggarakan cabang olahraga (cabor) yang sarana dan prasarananya tidak tersedia di NTB dan NTT. Selain itu, Jakarta juga siap menunjang transportasi bagi para peserta.

Walau hanya bersifat sebagai daerah pendukung, Pramono mengatakan Jakarta juga akan bersiap untuk penyelenggaraan PON 2028. Namun soal hal teknis, Pramono menuturkan Jakarta menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), dan pihak tuan rumah.

1. Ratusan Arena Siap Pakai

"Berdasarkan pengalaman yang lalu, penyelenggaraan PON ini kalau tidak dipersiapkan secara baik maka jangan sampai kemudian apa yang menjadi arahan Bapak Presiden tidak bisa kita jalankan. Maka tadi saya menyampaikan kepada Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga dan juga para Gubernur, Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system membantu penyelenggaraan ini," kata Pramono di Graha Kemenpora, Jakarta, dikutip Rabu (24/6/2026).

Pemerintah Gunakan Fasilitas Eksis di PON 2028. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

"Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana, sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan," tambahnya.

Pramono menjelaskan, Jakarta sudah menyiapkan sebanyak 36 venue milik pemerintah pusat yang sebagian besar berada di area Gelora Bung Karno (GBK), Senayan. Kemudian, ada 220 venue milik pemerintah daerah Jakarta yang juga disiapkan sebaik mungkin.

"Di samping itu ada venue-venue swasta yang baru yang bisa juga untuk digunakan seperti voli, bola basket, tenis dan sebagainya yang bisa dimanfaatkan. Jadi secara prinsip di Jakarta untuk venue-nya siap memberikan dukungan atau support system sepenuhnya penyelenggaraan PON 22 yang akan diselenggarakan di tahun 2028," jelas Pramono.