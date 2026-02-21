Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Menpora Erick Thohir Bicara soal Persiapan PON NTB-NTT 2028

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 21 Februari 2026 |14:16 WIB
Menpora Erick Thohir Bicara soal Persiapan PON NTB-NTT 2028
Erick Thohir bicara persiapan jelang PON NTB-NTT 2028. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
A
A
A

MENTERI Pemuda dan Olahraga (Menpora) Republik Indonesia, Erick Thohir, berbicara soal persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) 2028. Erick Thohir juga membahas beberapa hal terkait dengan penyesuaian tuan rumah.

1. NTB-NTT Tetap Jadi Tuan Rumah PON 2028

Erick Thohir mengungkapkan, pembahasan ini didiskusikan bersama Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Marciano Norman, dan Lukman Djajadikusuma (Sekjen KONI). Pembahasan itu berujung pada kesepakatan bahwa NTB dan NTT tetap menjadi tuan rumah bersama PON 2028.

Menpora Erick Thohir. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Namun, Erick Thohir mengatakan ada penyesuaian terhadap tuan rumah PON 2028. Salah satunya adalah tidak ada penambahan fasilitas maupun venue. Pihak penyelenggara akan memaksimalkan arena yang ada.
"Ya, jadi kemarin saya menerima Pak Marciano (Norman), Ketua KONI, dan Pak Sekjen, Pak Ade. Kita juga mulai sinkronisasi untuk persiapan PON 2028. Memang kan sepertinya ada diskusi bahwa NTT-NTB itu tetap menjadi tuan rumah PON secara bersama," kata Erick Thohir di Jakarta.

"Tetapi, tentu dengan situasi saat ini, memang kan pembangunan fasilitas tambahan itu tidak dimungkinkan. Karena kita tahu dari hasil kerjasama kami dengan Menteri Dalam Negeri, Pak Tito (Karnavian) juga, yang kemarin sudah ditandatangani, banyak sekali fasilitas-fasilitas yang tidak maksimal, ya termasuk fasilitas olahraga tentunya. Nah, jadi salah satunya tidak ada venue baru," tambah Erick Thohir.

2. Tren Baru

Menurut Erick Thohir, ketiadaan fasilitas dan venue baru menjadi sebuah tren baru di dunia turnamen olahraga. Ia mencontohkan multi-ajang sekelas Olimpiade saja tak membangun venue anyar.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/43/3158714/percasi_dki_jakarta_resmi_dipimpin_oleh_hardiyanto_kenneth-9T4i_large.jpg
Resmi Terpilih, Ketua Percasi Jakarta Perjuangkan Catur Dipertandingkan di PON 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/43/3138294/dki_jakarta_memulai_pencarian_atlet_padel_untuk_pon_xxii_2028-XFkY_large.jpeg
Bidik PON 2028, DKI Jakarta Mulai Pencarian Atlet Padel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/12/21/43/2331696/ntt-dan-ntb-siap-jadi-tuan-rumah-pon-xxii-2028-jgYwxtxG47.jpg
NTT dan NTB Siap Jadi Tuan Rumah PON XXII 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/51/3202786//kericuhan_terjadi_pascalaga_persib_bandung_vs_ratchaburi_fc_persibcoid-CD58_large.jpg
Respons Erick Thohir soal Kericuhan Suporter di Akhir Laga Persib Bandung vs Ratchaburi FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/43/3202772//kemenpora_ri_mulai_mempersiapkan_kontingen_indonesia_untuk_sea_games_2027-lnP3_large.jpeg
Kemenpora RI Mulai Persiapkan Kontingen Indonesia untuk SEA Games 2027, Daftar Cabor Masih Negosiasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/51/3202738//erick_thohir_bantah_soal_tuduhan_jadi_pihak_yang_mengadukan_dokumen_palsu_pemain_naturalisasi_malaysia_ke_fifa-adVf_large.jpeg
Erick Thohir Bantah Tuduhan Malaysia soal Ngadu ke FIFA: Maaf, Saya Kelasnya Enggak di Situ!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement