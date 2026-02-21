Menpora Erick Thohir Bicara soal Persiapan PON NTB-NTT 2028

MENTERI Pemuda dan Olahraga (Menpora) Republik Indonesia, Erick Thohir, berbicara soal persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) 2028. Erick Thohir juga membahas beberapa hal terkait dengan penyesuaian tuan rumah.

1. NTB-NTT Tetap Jadi Tuan Rumah PON 2028

Erick Thohir mengungkapkan, pembahasan ini didiskusikan bersama Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Marciano Norman, dan Lukman Djajadikusuma (Sekjen KONI). Pembahasan itu berujung pada kesepakatan bahwa NTB dan NTT tetap menjadi tuan rumah bersama PON 2028.

Namun, Erick Thohir mengatakan ada penyesuaian terhadap tuan rumah PON 2028. Salah satunya adalah tidak ada penambahan fasilitas maupun venue. Pihak penyelenggara akan memaksimalkan arena yang ada.

"Ya, jadi kemarin saya menerima Pak Marciano (Norman), Ketua KONI, dan Pak Sekjen, Pak Ade. Kita juga mulai sinkronisasi untuk persiapan PON 2028. Memang kan sepertinya ada diskusi bahwa NTT-NTB itu tetap menjadi tuan rumah PON secara bersama," kata Erick Thohir di Jakarta.

"Tetapi, tentu dengan situasi saat ini, memang kan pembangunan fasilitas tambahan itu tidak dimungkinkan. Karena kita tahu dari hasil kerjasama kami dengan Menteri Dalam Negeri, Pak Tito (Karnavian) juga, yang kemarin sudah ditandatangani, banyak sekali fasilitas-fasilitas yang tidak maksimal, ya termasuk fasilitas olahraga tentunya. Nah, jadi salah satunya tidak ada venue baru," tambah Erick Thohir.

2. Tren Baru

Menurut Erick Thohir, ketiadaan fasilitas dan venue baru menjadi sebuah tren baru di dunia turnamen olahraga. Ia mencontohkan multi-ajang sekelas Olimpiade saja tak membangun venue anyar.