Momen Fajar Alfian Bercanda dengan Kevin Sanjaya saat Pemberian Bonus Piala Thomas dan Uber 2024

JAKARTA - Fajar Alfian dan Kevin Sanjaya Sukamuljo terlihat bersenda gurau saat momen pemberian bonus Piala Thomas dan Uber 2024. Momen itu terjadi dalam acara talkshow iNews Premium Sport: Thomas dan Uber 2024, Rabu 15 Mei malam WIB.

Seperti diketahui, iNews TV bekerja sama dengan Extra Joss, Sasa, dan Pertamina memberikan apresiasi berupa bonus uang tunai untuk tim bulu tangkis Indonesia di Thomas dan Uber Cup 2024. Bonus ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan mereka di dua turnamen itu.

Diketahui, tim bulu tangkis putra Indonesia keluar sebagai juara kedua setelah kalah dari China (1-3) di Piala Thomas 2024. Sedangkan, tim bulu tangkis putri Indonesia juga menjadi runner up usai ditumbangkan China (0-3) di Piala Uber 2024.

Walau gagal menjadi juara, tim bulu tangkis Indonesia patut mendapatkan apresiasi tinggi. Apresiasi ini diberikan usai acara talkshow iNews Premium Sport: Thomas dan Uber Cup 2024.

Total bonus sebesar Rp300 juta diterima oleh tim Thomas, Uber, dan PBSI. Dalam momen pemberian bonus itu, Fajar dan Kevin sempat bersenda gurau di atas panggung.

Kevin yang ditugaskan sebagai pemberi pelakat bonus tersenyum melihat Fajar sebagai penerima. Melihat keduanya saling berbalas senyum, presenter Aiman Witjaksono lalu menggoda mereka.

"Kawan seperjuangan juga?" tanya Aiman di atas panggung iNews Premium Sport: Thomas dan Uber Cup 2024, Rabu 15 Mei malam WIB.