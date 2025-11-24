Kisah Kocak Chen Tang Jie, Pebulu Tangkis Ganda Campuran yang Salah Dapat Medali Juara Tunggal Putra di Australia Open 2025

KISAH kocak datang dari Chen Tang Jie. Pebulu tangkis ganda campuran Malaysia ini salah dapat medali juara di Australia Open 2025.

Chen Tang Jie malah mendapat medali juara untuk sektor tunggal putra. Momen itu diungkan Chen Tang Jie dalam unggahan di akun Instagram pribadinya.

1. Juara Australia Open 2025

Penampilan ciamik memang ditunjukkan Chen Tang Jie lewat duetnya dengan Toh Ee Wei di Australia Open 2025. Mereka bahkan sukses merebut gelar juara.

Chen/Toh memastikan diri naik podium pertama usai kalahkan ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Pasaribu di final. Mereka menang 2 gim langsung dengan skor 21-16 dan 21-11.

Hasil ini membawa kiprah Chen/Toh pada 2025 makin mentereng. Sebelumnya, mereka jadi juara dunia juga pada tahun ini.