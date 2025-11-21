Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Muhammad Ikhwanuddin Tembus 10 Besar Final Balap Unta Islamic Solidarity Games 2025

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |13:12 WIB
Muhammad Ikhwanuddin Tembus 10 Besar Final Balap Unta Islamic Solidarity Games 2025
Muhammad Ikhwanuddin sukses menembus 10 besar di final balap unta nomor 2000 meter putra pada Islamic Solidarity Games 2025 (Foto: NOC Indonesia/Mochammad Rifqi Priadiansyah)
A
A
A

RIYADH – Atlet Indonesia, Muhammad Ikhwanuddin, sukses menembus 10 besar di final balap unta nomor 2000 meter putra pada Islamic Solidarity Games 2025 (ISG 2025). Ajang ini sekaligus menjadi debut yang manis.

Keberhasilan Ikhwan masuk 10 besar menjadi semakin istimewa karena sebelumnya tidak lolos ke babak final. Pada kualifikasi, ia menempati posisi 13, atau satu strip di luar batas 12 besar atlet yang berhak lolos ke final.

1. Mundur

Muhammad Ikhwanuddin tampil di Islamic Solidarity Games 2025 (Foto: NOC Indonesia)

Namun, Ikhwan, yang mengendarai unta bernama Sogan, akhirnya mendapatkan kesempatan tampil di final setelah atlet tuan rumah, Aziz Al Howaiti, mengundurkan diri. Hal itu otomatis membuat posisinya naik ke peringkat 12 dan berhak melaju ke babak penentuan.

Di babak final, Ikhwan yang start dari line kedua berhasil mencatatkan waktu 3:47,895 menit dengan kecepatan rata-rata unta 31,593 km/jam. Ini lebih baik dibanding dari catatan yang dibuatnya pada babak kualifikasi, 4:05,886 menit.

“Alhamdulillah, yang paling penting saya bisa selamat sampai finis. Tapi memang hari ini belum terlalu cepat,” ujar Ikhwan dalam rilis resmi NOC Indonesia, dikutip Jumat (21/11/2025).

“Ada beberapa hal yang mungkin kurang saya pahami, jadi untanya juga lari tidak terlalu kencang. Alhamdulillah untanya tidak sampai putar balik,” imbuhnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/08/19/43/2650447/klasemen-akhir-perolehan-medali-islamic-solidarity-games-2021-turki-juara-umum-indonesia-peringkat-ke-7-VLyZeugCtW.jpg
Klasemen Akhir Perolehan Medali Islamic Solidarity Games 2021: Turki Juara Umum, Indonesia Peringkat Ke-7
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/08/13/43/2647080/usai-sabet-3-medali-emas-di-islamic-solidarity-games-2021-begini-kata-ricko-saputra-p9eSLseEfX.jpg
Usai Sabet 3 Medali Emas di Islamic Solidarity Games 2021, Begini Kata Ricko Saputra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/08/12/43/2646928/islamic-solidarity-games-2021-indonesia-tambah-2-medali-emas-berkat-aksi-dari-lifter-natasya-beteyob-RsHMNwugnJ.jpg
Islamic Solidarity Games 2021: Indonesia Tambah 2 Medali Emas Berkat Aksi dari Lifter Natasya Beteyob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/08/12/43/2646865/islamic-solidarity-games-2021-ricko-saputra-sumbang-3-medali-emas-dari-cabor-angkat-besi-ezN71lzjAh.jpg
Islamic Solidarity Games 2021: Ricko Saputra Sumbang 3 Medali Emas dari Cabor Angkat Besi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/08/12/43/2646765/klasemen-sementara-islamic-solidarity-games-2021-jumat-12-agustus-2022-pukul-15-30-wib-indonesia-tempati-urutan-9-CsgWeqnlYp.jpg
Klasemen Sementara Islamic Solidarity Games 2021, Jumat 12 Agustus 2022 Pukul 15.30 WIB: Indonesia Tempati Urutan 9!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/05/26/43/1700768/raih-medali-di-isg-2017-eko-yuli-irawan-dkk-diguyur-bonus-5sWzL6J8uS.jpg
Raih Medali di ISG 2017, Eko Yuli Irawan Dkk Diguyur Bonus
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement