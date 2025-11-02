Breaking News: Jonatan Christie Sabet Gelar Juara Hylo Open 2025!

JONATAN Christie sukses sabet gelar juara Hylo Open 2025. Kepastian itu didapat usai tunggal putra nomor 1 Indonesia itu kalahkan wakil Denmark, Magnus Johannesen, di partai final.

Duel sengit harus dihadapi Jonatan di Saarlandhalle, Saarbrucken, Jerman pada Minggu (2/11/2025) malam WIB. Tetapi, Jojo -sapaan akrab Jonatan- tampil ciamik hingga menang dua gim langsung dengan skor 21-14 dan 21-14.

Jalannya Pertandingan

Jonatan memulai laga dengan kurang baik. Pengamatan yang kurang tepat membuat bola-bola pukulan Magnus dibiarkan masuk hingga terus menghasilkan angka. Jojo tertinggal 0-3.

Tetapi, Jonatan tak menyerah begitu saja. Dia bisa ambil angka beruntun 4 kali hingga berbalik unggul 4-4.

Setelah itu, duel sengit tersaji. Kedua pemain terus susul-menyusul kedudukan. Tetapi di interval, Jonatan tampil lebih tangguh hingga memimpin 11-9.

Usai interval, Magnus terus memberi perlawanan sengit ke Jonatan. Namun kali ini, Jonatan bisa lebih konsisten mempertahankan keunggulan. Dia terus memimpin, meski terpaut tipis 14-12. Hingga akhirnya, Jonatan merampungkan laga gim pertama dengan kemenangan 21-14.

Di gim kedua, langkah Jonatan lebih mulus dalam merebut poin demi poin. Dia bahkan sudah unggul jauh 4-0 di awal laga.

Magnus perlahan berusaha bangkit dari tekanan Jojo. Dia memangkas jarak jadi 2-6. Usaha Magnus terhenti setelah itu, Jonatan memperbesar keunggulannya lagi hingga menyentuh interval dengan skor 11-6.

Usai interval, Jonatan makin menggila. Dia memimpin jauh 14-7. Hingga akhirnya, laga dimenangkan peraih medali emas Asian Game 2018 itu dengan mudah, dengan skor 21-14.