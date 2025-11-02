Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Breaking News: Jonatan Christie Sabet Gelar Juara Hylo Open 2025!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 02 November 2025 |23:52 WIB
Breaking News: Jonatan Christie Sabet Gelar Juara Hylo Open 2025!
Jonatan Christie juara Hylo Open 2025. (Foto: PBSI)
A
A
A

JONATAN Christie sukses sabet gelar juara Hylo Open 2025. Kepastian itu didapat usai tunggal putra nomor 1 Indonesia itu kalahkan wakil Denmark, Magnus Johannesen, di partai final.

Duel sengit harus dihadapi Jonatan di Saarlandhalle, Saarbrucken, Jerman pada Minggu (2/11/2025) malam WIB. Tetapi, Jojo -sapaan akrab Jonatan- tampil ciamik hingga menang dua gim langsung dengan skor 21-14 dan 21-14.

Jonatan Christie. (Foto: PBSI) 

Jalannya Pertandingan

Jonatan memulai laga dengan kurang baik. Pengamatan yang kurang tepat membuat bola-bola pukulan Magnus dibiarkan masuk hingga terus menghasilkan angka. Jojo tertinggal 0-3.

Tetapi, Jonatan tak menyerah begitu saja. Dia bisa ambil angka beruntun 4 kali hingga berbalik unggul 4-4.

Setelah itu, duel sengit tersaji. Kedua pemain terus susul-menyusul kedudukan. Tetapi di interval, Jonatan tampil lebih tangguh hingga memimpin 11-9.

Usai interval, Magnus terus memberi perlawanan sengit ke Jonatan. Namun kali ini, Jonatan bisa lebih konsisten mempertahankan keunggulan. Dia terus memimpin, meski terpaut tipis 14-12. Hingga akhirnya, Jonatan merampungkan laga gim pertama dengan kemenangan 21-14.

Di gim kedua, langkah Jonatan lebih mulus dalam merebut poin demi poin. Dia bahkan sudah unggul jauh 4-0 di awal laga.

Magnus perlahan berusaha bangkit dari tekanan Jojo. Dia memangkas jarak jadi 2-6. Usaha Magnus terhenti setelah itu, Jonatan memperbesar keunggulannya lagi hingga menyentuh interval dengan skor 11-6.

Usai interval, Jonatan makin menggila. Dia memimpin jauh 14-7. Hingga akhirnya, laga dimenangkan peraih medali emas Asian Game 2018 itu dengan mudah, dengan skor 21-14. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/40/3180918/putri_kusuma_wardani-zXpj_large.jpg
Hasil Final Hylo Open 2025: Kalah Duel Sengit Lawan Mia Blichfeldt, Putri KW Jadi Runner-Up!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/40/3180905/sabar_karyaman_gutama_dan_moh_reza_pahlevi_isfahani-Y0Fc_large.jpg
Hasil Final Hylo Open 2025: Sabar/Reza Gagal Juara, Usai Disikat Ganda Putra Taiwan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/40/3180878/putri_kusuma_wardani_vs_mia_blichfeldt-12cV_large.jpg
Rekor Pertemuan Putri KW vs Mia Blichfeldt Jelang Final Hylo Open 2025, Siapa Lebih Unggul?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/40/3180873/jonatan_christie_vs_magnus_johannesen-qc7n_large.jpg
Adu Ranking BWF Jonatan Christie vs Magnus Johannesen Jelang Final Hylo Open 2025, bak Langit dan Bumi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/40/3180832/jonatan_christie-M7mp_large.jpg
Susah Payah Lolos Final Hylo Open 2025, Jonatan Christie Akui Laga Lawan Alex Lanier bak Roller Coaster
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/40/3180817/sabar_karyaman_bersama_reza_pahlevi-FDKr_large.jpg
Tersenyum Lebar Usai Lolos ke Final Hylo Open 2025, Sabar/Reza Optimistis Bidik Gelar Juara
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement