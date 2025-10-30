Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar Hylo Open 2025: Leo/Bagas Dipulangkan Wakil Malaysia

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 30 Oktober 2025 |21:03 WIB
Hasil 16 Besar Hylo Open 2025: Leo/Bagas Dipulangkan Wakil Malaysia
Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana harus mengepak koper lebih cepat di Hylo Open 2025 Super 500 (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

SAARBRUCKEN – Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana harus mengepak koper lebih cepat di Hylo Open 2025 Super 500. Mereka takluk tiga gim 9-21, 21-17, dan 20-22, dari Man Wei Chong/Tee Kai Wun, di babak 16 besar Hylo Open 2025.

Bermain di Saarlandhalle, Saarbrucken, Jerman, Kamis (30/10/2025) malam WIB, Leo/Bagas tampak kesulitan mengembangkan permainan di awal gim pertama. Keduanya langsung diserbu serangan masif dari duet Man/Tee.

Leo Rolly/Bagas Maulana. (Foto: PBSI)

Situasi ini terus terjadi hingga mendekati akhir pertandingan gim pertama. Pada akhirnya, Man/Tee berhasil mengunci kemenangan dengan skor telak 21-9.

Memasuki gim kedua, Leo/Bagas tak mau mengulang kesalahan yang sama. Mereka langsung bermain trengginas sejak awal pertandingan. 

 

Halaman:
1 2
