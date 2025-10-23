Advertisement
SPORT LAIN

GFC For Revenge Catat Rekor 50 Ribu Penonton, Ajang Kebangkitan Tinju Indonesia di RCTI+ SuperApp

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 23 Oktober 2025 |15:05 WIB
GFC For Revenge Catat Rekor 50 Ribu Penonton, Ajang Kebangkitan Tinju Indonesia di RCTI+ SuperApp
Saksikan GFC For Revenge di RCTI+. (Foto: RCTI+)
JAKARTA — Ajang tinju bergengsi, Garuda Fight Championship (GFC) “For Revenge”, yang digelar 11 Oktober 2025 sukses besar! Disiarkan eksklusif di RCTI+ SuperApp, event tinju bergengsi ini mencatat lebih dari 50 ribu penonton, melalui streaming digital.

Pertandingan yang berlangsung panas antara Capung vs Danil menjadi puncak dari rangkaian tayangan yang dimulai sejak sore, melalui Backstage+ dan dua laga gratis yang disiarkan langsung di RCTI+. Penonton juga menikmati format Pay-Per-View (PPV) dengan harga terjangkau Rp29.000, lengkap dengan bonus Vision+ Premium selama satu bulan.

CEO GFC Helmi Darajat Arifin @paparock mengungkapkan rasa bangganya atas antusiasme luar biasa publik. “Lebih dari 50 ribu tiket terjual membuktikan bahwa tinju Indonesia kembali hidup. Bersama RCTI+, kami ingin membawa olahraga ini ke level yang lebih besar dan profesional,” ujarnya.

Deputi COO RCTI+ Ade Rachman menambahkan, “Kami melihat gairah baru di dunia olahraga. Keberhasilan GFC ‘For Revenge’ memperkuat positioning RCTI+ sebagai multi-sports platform dan official broadcasting partner untuk berbagai cabang olahraga seperti biliar, tinju, badminton, voli, futsal, dan sepakbola. RCTI+ kini menjadi rumah bagi sportainment Indonesia.”

Bagi penggemar yang belum sempat menonton, GFC “For Revenge” (embed) kini dapat disaksikan kembali (replay) di RCTI+ SuperApp dan YouTube Channel RCTI+ Official.

Sebagai tindak lanjut, RCTI+ dan Garuda Fight Championship siap menghadirkan pertandingan tinju yang lebih besar dan spektakuler pada edisi berikutnya.“Kami sangat menyambut baik kolaborasi ini dan berkomitmen untuk terus menghadirkan tayangan olahraga berkualitas bagi masyarakat Indonesia,” tutup Ade Rachman.

Tonton ulang GFC “For Revenge” di RCTI+ SuperApp dan YouTube Channel RCTI+ official.

 

