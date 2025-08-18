Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tak Remehkan Lawan, Putri KW Jalani Latihan Ekstra Jelang BWF World Championships 2025

Bagas Abdiel , Jurnalis-Senin, 18 Agustus 2025 |22:13 WIB
Tak Remehkan Lawan, Putri KW Jalani Latihan Ekstra Jelang BWF World Championships 2025
Putri KW terus menjalani latihan bersama Imam Tohari jelang BWF World Championships 2025 (Foto: Okezone/Bagas Abdiel)
A
A
A

JAKARTA – Putri Kusuma Wardani (Putri KW) terus berlatih jelang BWF World Championships 2025. Sebab, ia tidak mau meremehkan Lo Sin Yan Happy yang akan dihadapi di babak pertama.

BWF World Championships 2025 akan digelar di Paris, Prancis pada 25-31 Agustus 2025. Pada babak pertama, Putri akan bertemu wakil Hong Kong tersebut.

1. Kualitas yang Baik

Putri Kusuma Wardani. (PBSI)

Berdasarkan rekor pertemuan, Putri pun sudah unggul 2-0 atas Lo. Namun, pemain berusia 23 tahun itu enggan meremehkan Lo dan menilai calon lawannya tersebut memiliki kualitas yang cukup baik.

"Ya untuk babak pertama ketemu pemain Hong Kong, dia pemain yang cukup bagus menurut saya. Jadi dari babak pertama saya enggak boleh menyepelekan lawan, jadi ingin menunjukkan hasil terbaik dan bisa bermain dengan enjoy," ungkap Putri saat ditemui di Pelatnas PBSI di Jakarta, dikutip Senin (18/8/2025).

Untuk mendapatkan hasil terbaik, perempuan asal Tangerang itu menjalani latihan ekstra bersama sang pelatih, Imam Tohari. Ia mencoba memperbaiki beberapa aspek untuk bisa meningkatkan performanya.

"Mas Imam lebih memerhatikan teknis dan nonteknis di luar dari seteleh kejuaran kemarin terakhir di China Open, itu dari segi fisik, teknik, diperbanyak dan kekuatan-kekuatan apa yang kurang selalu dia minta sama pelatih fisik minta ditambahkan," terang Putri.

 

Halaman:
1 2
