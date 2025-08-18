Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Alwi Farhan Ogah Remehkan Tunggal Putra Vietnam di Babak Pertama BWF World Championships 2025

Bagas Abdiel , Jurnalis-Senin, 18 Agustus 2025 |01:26 WIB
Alwi Farhan Ogah Remehkan Tunggal Putra Vietnam di Babak Pertama BWF World Championships 2025
Alwi Farhan tidak mau meremehkan lawannya di babak pertama BWF World Championships 2025 (Foto: Okezone/Bagas Abdiel)
JAKARTA – Alwi Farhan pantang meremehkan Nguyen Hai Dang yang akan dihadapinya di babak pertama BWF World Championships 2025. Ia akan mengerahkan segenap tenaga untuk menang.

BWF World Championships 2025 akan digelar pada 25-31 Agustus di Paris, Prancis. Alwi tampil sebagai debutan pada ajang bergengsi tersebut.

1. Diunggulkan

Alwi Farhan. (Foto: PBSI)

Pada babak pertama, pemain berusia 20 tahun itu akan bersua wakil Vietnam, Nguyen Hai Dang. Di atas kertas, Alwi diunggulkan untuk menang.

Saat ini, Alwi berperingkat 23 dunia, sedangkan Nguyen ada di posisi 53 dunia. Meski lebih diunggulkan juara dunia junior 2023 itu tidak ingin meremehkan lawannya.

"Ya kurang lebih kan lawannya sama-sama saja. Kurang lebihnya lawannya yang pernah saya hadapi juga di beberapa pertandingan sebelumnya. Dan sebagian besar juga lawannya itu-itu saja,” kata Alwi saat ditemui di Pelatnas PBSI, Jakarta, dikutip Senin (18/8/2025).

"Pastinya babak pertama dulu hadapi pemain Vietnam, kami tidak boleh meremehkan. Ya pasti saya akan mengerahkan segala seluruh tenaga saya untuk bisa menampilkan yang terbaik," tambah pria asal Solo itu.

 

