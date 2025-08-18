Tekad Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana Kembali ke Level Tertinggi di BWF World Championships 2025

JAKARTA – Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana bertekad kembali ke level tertinggi di BWF World Championships 2025. Sebab, mereka mengalami penurunan di beberapa turnamen terakhirnya.

Pada saat duet Leo/Bagas muncul, mereka sukses membuat kejutan dengan menjuarai Korea Open 2024. Setelah itu performanya terbilang cukup baik meski belum bisa mengoleksi gelar juara kembali.

Di 2025, Leo/Bagas pun sukses melaju ke final All England dan membawa pulang medali perunggu di Kejuaraan Asia. Sayangnya, pada Mei 2025, Leo mengalami cedera dan performa duet tersebut mengalami penurunan setelah itu.

1. Bangkit

Tercatat di empat turnamen terakhir, Leo/Bagas tersingkir di babak pertama sebanyak tiga kali dan 1 kali di babak 16 besar. Berkaca pada hasil buruk tersebut, mereka ingin bangkit di BWF World Championships 2025.

"Karena hasil empat atau tiga turnamen kemarin ke belakang kan hasilnya kurang baik. Pastinya di kejuaraan dunia ini mau mencoba yang terbaik, hasil semoga maksimal," ungkap Leo, saat ditemui di Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta, dikutip Senin (18/8/2025).

"Ya target pastinya ada. Karena kan di tahun ini kan final All England. Jadi pasti ekspektasinya dari pengurus, dari pelatih. Pasti kan tinggi ya," tambah pemain asal PB Djarum itu.

"Terlepas dari saya kemarin vakum di Sudirman Cup dan harus mulai dari nol lagi. Karena kan saya harus penguatan, saya juga harus ke klinik. Jadi semoga bisa membalikkan kondisinya lagi," tukas Leo.