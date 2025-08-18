Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tekad Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana Kembali ke Level Tertinggi di BWF World Championships 2025

Bagas Abdiel , Jurnalis-Senin, 18 Agustus 2025 |20:18 WIB
Tekad Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana Kembali ke Level Tertinggi di BWF World Championships 2025
Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana bertekad kembali ke level tertinggi di BWF World Championships 2025 (Foto: Okezone/Bagas Abdiel)
A
A
A

JAKARTA – Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana bertekad kembali ke level tertinggi di BWF World Championships 2025. Sebab, mereka mengalami penurunan di beberapa turnamen terakhirnya.

Pada saat duet Leo/Bagas muncul, mereka sukses membuat kejutan dengan menjuarai Korea Open 2024. Setelah itu performanya terbilang cukup baik meski belum bisa mengoleksi gelar juara kembali.

Leo Rolly/Bagas Maulana. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Di 2025, Leo/Bagas pun sukses melaju ke final All England dan membawa pulang medali perunggu di Kejuaraan Asia. Sayangnya, pada Mei 2025, Leo mengalami cedera dan performa duet tersebut mengalami penurunan setelah itu.

1. Bangkit

Tercatat di empat turnamen terakhir, Leo/Bagas tersingkir di babak pertama sebanyak tiga kali dan 1 kali di babak 16 besar. Berkaca pada hasil buruk tersebut, mereka ingin bangkit di BWF World Championships 2025.

"Karena hasil empat atau tiga turnamen kemarin ke belakang kan hasilnya kurang baik. Pastinya di kejuaraan dunia ini mau mencoba yang terbaik, hasil semoga maksimal," ungkap Leo, saat ditemui di Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta, dikutip Senin (18/8/2025).

"Ya target pastinya ada. Karena kan di tahun ini kan final All England. Jadi pasti ekspektasinya dari pengurus, dari pelatih. Pasti kan tinggi ya," tambah pemain asal PB Djarum itu.

"Terlepas dari saya kemarin vakum di Sudirman Cup dan harus mulai dari nol lagi. Karena kan saya harus penguatan, saya juga harus ke klinik. Jadi semoga bisa membalikkan kondisinya lagi," tukas Leo.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/40/3167404/jafar_hidayatullah_dan_felisha_alberta_nathaniel_pasaribu-vqp4_large.jpg
Cedera Ancam Debut di BWF World Championships 2025, Jafar Hidayatullah Sempat Down
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/40/3167368/jafar_hidayatullah_ternyata_cedera_engkel_jelang_berangkat_ke_bwf_world_championships_2025-HpOD_large.jpg
Maju hingga 16 Besar, Jafar Hidayatullah Ternyata Cedera Jelang BWF World Championships 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/40/3167302/pearly_tan_sukses_mencetak_sejarah_untuk_bulu_tangkis_malaysia_di_bwf_world_championships_2025-3sE2_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Pearly Tan, Sukses Cetak Sejarah untuk Malaysia di BWF World Championships 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/40/3167224/chen_tang_jie_dan_toh_ee_wei-sczM_large.jpg
Cetak Sejarah Jadi Juara Dunia 2025, Chen Tang Jie/Toh Ee Wei Melejit ke Peringkat 3 Ranking BWF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/40/3167223/nova_widianto-6rqw_large.jpg
Kata-Kata Berkelas Nova Widianto Usai Bawa Ganda Campuran Malaysia Cetak Sejarah Jadi Juara Dunia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/40/3167184/putri_kusuma_wardani_dan_gregoria_mariska_tunjung-Mnjg_large.jpg
Adu Ranking BWF Terbaru Pebulu Tangkis Putri KW dengan Gregoria Mariska, Ternyata Beda Tipis
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement