Hasil China Open 2025: Febriana/Amallia Genggam Tiket 16 Besar Usai Sikat Duet Taiwan

HASIL manis diraih ganda putri bulu tangkis Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi, di China Open 2025. Mereka berhasil melangkah ke babak 16 besar China Open 2025.

Febriana/Amallia sukses membungkam wakil Taiwan, Sung Shuo Yun/Yu Chien Hui. Main di Olympic Sports Centre Gymnasium, Changzhou, China pada Rabu (23/7/2025) malam WIB, pasangan yang akrab disapa Ana/Tiwi itu menang dua gim langsung dengan skor 21-10, dan 21-16.

Jalannya Pertandingan

Febriana/Amallia tak menemukan kendala di awal pertandingan gim pertama. Ganda putri Indonesia itu langsung mencetak lima poin beruntun atas Sung/Yu.

Permainan cepat dan pukulan menyilang membuat Ana/Tiwi semakin menjauh. Namun menjelang jeda interval, Sung/Yu mencoba mengejar.

Sayangnya, upaya mereka berakhir buntu. Febriana/Amallia berhasil mengunci keunggulan pada jeda interval gim pertama dengan skor meyakinkan 11-3.

Setelah rehat, Febriana/Amallia kembali bermain agresif untuk menutup laga dengan kemenangan. Pada akhirnya, duet Indonesia itu memenangkan gim pertama dengan skor 21-10.

Memasuki gim kedua, permainan Febriana/Amallia tidak banyak berubah. Walau demikian, Sung/Yu mencoba mendominasi dengan permainan cepat.

Upaya itu lagi-lagi tidak membuahkan hasil. Pada jeda interval gim kedua, Febriana/Amallia berhasil unggul dengan skor 11-4. Permainan mereka semakin matang selepas rehat.

Pukulan smash menyilang serta sergapan cepat membuat Sung/Yu keteteran. Mereka sempat mengejar, namun akhirnya harus mengakui kekalahan.

Febriana/Amallia berhasil memastikan kemenangan dengan skor 21-16. Hasil ini mengantar keduanya lolos ke babak 16 besar China Open 2025.