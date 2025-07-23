Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil China Open 2025: Febriana/Amallia Genggam Tiket 16 Besar Usai Sikat Duet Taiwan

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |21:50 WIB
Hasil China Open 2025: Febriana/Amallia Genggam Tiket 16 Besar Usai Sikat Duet Taiwan
Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL manis diraih ganda putri bulu tangkis Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi, di China Open 2025. Mereka berhasil melangkah ke babak 16 besar China Open 2025.

Febriana/Amallia sukses membungkam wakil Taiwan, Sung Shuo Yun/Yu Chien Hui. Main di Olympic Sports Centre Gymnasium, Changzhou, China pada Rabu (23/7/2025) malam WIB, pasangan yang akrab disapa Ana/Tiwi itu menang dua gim langsung dengan skor 21-10, dan 21-16.

Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi bermain di Swiss Open 2025 (Foto: PBSI)

Jalannya Pertandingan

Febriana/Amallia tak menemukan kendala di awal pertandingan gim pertama. Ganda putri Indonesia itu langsung mencetak lima poin beruntun atas Sung/Yu.

Permainan cepat dan pukulan menyilang membuat Ana/Tiwi semakin menjauh. Namun menjelang jeda interval, Sung/Yu mencoba mengejar.

Sayangnya, upaya mereka berakhir buntu. Febriana/Amallia berhasil mengunci keunggulan pada jeda interval gim pertama dengan skor meyakinkan 11-3.

Setelah rehat, Febriana/Amallia kembali bermain agresif untuk menutup laga dengan kemenangan. Pada akhirnya, duet Indonesia itu memenangkan gim pertama dengan skor 21-10.

Memasuki gim kedua, permainan Febriana/Amallia tidak banyak berubah. Walau demikian, Sung/Yu mencoba mendominasi dengan permainan cepat.

Upaya itu lagi-lagi tidak membuahkan hasil. Pada jeda interval gim kedua, Febriana/Amallia berhasil unggul dengan skor 11-4. Permainan mereka semakin matang selepas rehat.

Pukulan smash menyilang serta sergapan cepat membuat Sung/Yu keteteran. Mereka sempat mengejar, namun akhirnya harus mengakui kekalahan.

Febriana/Amallia berhasil memastikan kemenangan dengan skor 21-16. Hasil ini mengantar keduanya lolos ke babak 16 besar China Open 2025.

 

