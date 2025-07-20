Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Link Live Streaming Race MotoGP Republik Ceko 2025: Marc Marquez Menang Lagi? Klik di Sini!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 20 Juli 2025 |18:58 WIB
Link Live Streaming Race MotoGP Republik Ceko 2025: Marc Marquez Menang Lagi? Klik di Sini!
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

LINK live streaming race MotoGP Republik Ceko 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Balapan yang digelar di Sirkuit Brno, Ceko, pada Minggu (20/7/2025) 19.00 WIB itu diprediksi akan menjadi panggung bagi pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez untuk bersinar lagi.

Ya, Marquez kembali dijagokan untuk menang pada balapan utama seri ke-12 MotoGP 2025 tersebut. Apalagi, ia memiliki modal manis usai memenangkan sprint race di Sirkuit Brno, pad aSabtu 19 Juli 2025 kemarin.

1. Marquez Berpeluang Menang

Marquez mengawali balapan nanti dengan berada di urutan kedua. Posisi baris depan jelas akan sangat menguntungkan pembalap asal Spanyol tersebut.

Tugas Marquez hanya harus memiliki start yang baik agar bisa langsung menyalip rekan setimnya di Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia yang berada di pole position. Setelah memimpin balapan, barulah tugas utama Marquez adalah menjaga posisi pertama itu selama 21 lap.

Sejauh ini, Marquez mampu membuktikan dirinya mampu melakukan itu semua. Sudah empat seri terakhir MotoGP 2025, balapan utama selalu dimenangkan oleh rider berjuluk The Baby Alien itu.

Marc Marquez memenangi Sprint Race MotoGP Republik Ceko 2025
Marc Marquez memenangi Sprint Race MotoGP Republik Ceko 2025

2. Belum Puas

Berkat pencapaian terbaik Marquez di 11 seri balapan sebelumnya, kini ia bertengger di puncak klasemen sementara pembalap MotoGP 2025. Menariknya, Marquez tak puas.

Marquez takkan tenang sebelum benar-benar memastikan gelar juara dunia MotoGP 2025. Itu akan menjadi gelar juara dunia kesembilan Marquez.

 

