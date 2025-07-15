Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Menangi MotoGP Jerman 2025, Fermin Aldeguer: Keraguan itu Sudah Sirna!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |00:25 WIB
Marc Marquez Menangi MotoGP Jerman 2025, Fermin Aldeguer: Keraguan itu Sudah Sirna!
Fermin Aldeguer yakin keraguan terhadap Marc Marquez sudah sirna (Foto: Ducati Corse)
A
A
A

HOHENSTEIN-ERNSTTHAL Fermin Aldeguer yakin keraguan terhadap Marc Marquez sudah sirna usai mentornya itu sukses memenangi MotoGP Jerman 2025. Pembalap tim Gresini Racing itu yakin level The Baby Alien memang di atas koleganya.

Marquez memenangi seri ke-11 MotoGP 2025 itu di Sirkuit Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal, Jerman, Minggu 13 Juli malam WIB. Ia mencatatkan kemenangan keempat secara beruntun.

1. Keraguan

Marc Marquez memimpin balapan MotoGP Jerman 2025 (Foto: Instagram/@ducaticorse)
Marc Marquez memimpin balapan MotoGP Jerman 2025 (Foto: Instagram/@ducaticorse)

Aldeguer mengatakan Marquez selalu tampil sangat luar biasa dalam setiap seri MotoGP 2025. Jadi, ia menilai pembalap itu sampai saat ini kualitasnya masih diperhitungkan.

"Saya rasa hasilnya sudah cukup jelas. Saya rasa dia berada di level yang lebih tinggi dari semua orang saat ini, bahkan di atas rival terdekatnya," kata Aldeguer dilansir dari Motosan, Selasa (15/7/2025).

"Jika ada yang ragu terhadap Marc Marquez, keraguan itu sudah sirna," tukas pria asal Spanyol tersebut.

Saat ini, Marquez sudah tujuh kali menjadi pemenang dalam MotoGP 2025. Ia mengoleksi 344 poin dari 11 seri yang telah dilakoni dan bertakhta sebagai pemuncak klasemen.

 

