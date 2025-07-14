Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Emosional Anthony Ginting hingga Sukses Comeback Meyakinkan Usai Dihina Pebulu Tangkis China di Piala Thomas

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |21:23 WIB
Kisah Emosional Anthony Ginting hingga Sukses <i>Comeback</i> Meyakinkan Usai Dihina Pebulu Tangkis China di Piala Thomas
Simak kisah emosional Anthony Sinisuka Ginting yang pernah dihina pebulu tangkis China (Foto: PBSI)
A
A
A

KISAH emosional Anthony Ginting menarik untuk diulas. Pernah dihina pebulu tangkis China, ia sanggup comeback meyakinkan di Piala Thomas.

Anthony Sinisuka Ginting pernah mengalami hal tidak menyenangkan saat menghadapi pebulu tangkis asal China bernama Qiao Bin. Momen itu terjadi pada Final Badminton Asia Championship 2018.

1. Hinaan

Anthony Ginting raih medali emas Asian Games 2023 PBSI

Ketika itu, Ginting menelan kekalahan dari Bin dengan skor 12-21, 21-11, dan 14-21. Semula tidak ada yang aneh dengan hasil tersebut.

Namun, selebrasi Bin tampak menghina Ginting. Ia berlari dari bidang lapangannya, menyeberangi net, hingga merayakan kemenangan di depan pemain Indonesia tersebut.

Beruntung, Ginting tidak peduli dengan aksi provokatif bernada hinaan dari Bin. Sadar kelakuannya tidak digubris, sang pebulu tangkis langsung terdiam.

Kekalahan itu tidak meruntuhkan mental Ginting. Buktinya, ia mampu bangkit saat menghadapi pebulu tangkis China lainnya di ajang Piala Thomas 2020 (yang digelar 2021) yakni Lu Guang Zu.

 

Halaman:
1 2
