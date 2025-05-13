Penyebab Fabio Quartararo Harus Bayar Denda Rp37 Juta dan Tak Boleh tampil di 10 Menit Pertama MotoGP Inggris 2025

PENYEBAB Fabio Quartararo harus bayar denda Rp37 juta dan tak boleh tampil di 10 menit pertama MotoGP Inggris 2025 akhirnya terungkap. Ia melakukan pelanggaran saat balapan MotoGP Prancis 2025.

Nasib sial dialami Quartararo pada balapan kandangnya di Sirkuit Bugatti, Le Mans, 9-11 Mei. Padahal, ia sempat membuat publik Prancis bersorak karena meraih pole position di kualifikasi.

1. Pelanggaran Usai Kecelakaan

Sayangnya, Quartararo harus finis keempat pada Sprint Race yang digelar Sabtu 10 Mei 2025 malam WIB. Harapan kembali membumbung tinggi saat balapan utama yang dihelat Minggu 11 Mei 2025.

Dewi fortuna belum berpihak pada El Diablo. Ia gagal finis setelah terjatuh di tengah kondisi lintasan yang basah akibat diguyur hujan tepat sebelum start.

Sialnya lagi, Quartararo didakwa melakukan pelanggaran usai kecelakaan di tikungan 14 Sirkuit Bugatti itu. Ia disebut tidak mematuhi perintah marshall.

Bahkan, pria asal Prancis itu terlihat adu argumen dengan petugas di gravel. Penyebabnya, ia ingin segera kembali ikut balapan karena merasa motornya masih bisa didorong tetapi kemudian mengurungkan niat tersebut.