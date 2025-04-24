Tanggapan Apriyani Rahayu Usai Dipasangkan dengan Partner yang Jauh Lebih Muda

JAKARTA - Pengalaman baru tengah dirasakan pebulutangkis ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu karena berpasangan dengan partner yang jauh lebih muda. Menanggapi keputusan itu, Apriyani mengaku tak masalah dan menjadikan itu semua sebagai tantangan.

Ya, saat ini Apriyani tengah dipisahkan dengan Siti Fadia Silva Ramadhanti. Apriyani pun kini dipasangkan dengan pemain muda menjanjikan, yakni Febi Setianingrum.

Keduanya akan menjalani debut di Taipei Open 2025 dan sudah dijadwalkan akan mentas di tiga turnamen. Selain Taipei Open 2025, mereka direncanakan turun di Thailand Open dan Thailand Masters 2025.

1. Respons Apriyani Rahayu

Duet anyar ini tentu akan menjadi menarik mengingat Apriyani dan Febi memiliki perbedaan usia enam tahun. Apriyani yang lebih senior dan mempunyai prestasi mentereng pun mengaku tak masalah dengan hal ini.

"Sudah dari awal itu tahun ini memang kita selalu ada pergantian partner, ya sudah siap aja sih memang tahun ini memang harus ada perombakan terus gitu loh," ucap Apriyani kepada awak media di Pelatnas PBSI, dikutip Kamis (24/4/2025).

"Mau muda ataupun di bawah lagi juga enggak masalah karena memang pelatih kan sudah melihat juga, tapi kan kita enggak mungkin ambil dari yang pratama jadi pasti yang di utama," tambahnya.

Apriyani Rahayu/Siti Fadia

2. Tantangan Baru

Peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 itu mengaku senang dengan pergantian partner ini. Bagi Apriyani, ini seperti menjadi tantangan tersendiri untuk bisa menunjukkan eksistensi lagi sekaligus membimbing juniornya.