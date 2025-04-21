Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Final Four Proliga 2025: Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Electric PLN Berakhir 3-2, Jakarta LavAni Menang!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 21 April 2025 |00:19 WIB
Hasil Final Four Proliga 2025: Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Electric PLN Berakhir 3-2, Jakarta LavAni Menang!
Jakarta Popsivo Polwan kala berlaga. (Foto: Instagram/@popsivopolwan)
A
A
A

HASIL Final Four Proliga 2025 akan diulas Okezone. Sejumlah laga seru tersaji, di antaranya mempertemukan Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Electric PLN yang berakhir 3-2.

Ya, ajang Proliga 2025 berlanjut pada Minggu 20 April 2025. Ada dua laga yang digelar. Jakarta Popsivo Polwan dan Jakarta LavAni Livin Transmedia pun kompak meraih kemenangan.

1. Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Electric PLN

Jakarta Popsivo Polwan

Pekan pertama babak final four Proliga 2025 dimainkan di GOR Jayabaya, Kediri, Jawa Timur. Duel tim putri yang mempertemukan Jakarta Popsivo Polwan kontra Jakarta Electric PLN membuka laga hari ini.

Pertandingan tersebut berjalan super sengit karena kedua tim bermain hingga set kelima. Popsivo Polwan dan Electric PLN saling membalikan keadaan sampai set keempat.

Hingga akhirnya, Popsivo Polwan berhasil menyudahi perlawanan para pemain Electric PLN. Popsivo Polwan menang dengan skor akhir 3-2 (25-23, 20-25, 25-18, 25-17,

Ini menjadi kemenangan kedua Popsivo Polwan di pekan pertama babak final four setelah sebelumnya menaklukkan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Dua hasil positif itu membuat Popsivo Polwan duduk di puncak klasemen sementara dengan lima poin.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/43/3138472/jakarta_bhayangkara_presisi-uqFt_large.jpg
Ini Kunci Sukses Bhayangkara Presisi Kalahkan Jakarta LavAni di Grand Final Proliga 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/43/3138276/surabaya_samator_rebut_peringkat_tiga_proliga_2025-kzEa_large.jpg
Kalahkan Palembang BSB, Surabaya Samator Amankan Peringkat Tiga Proliga 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/43/3138272/jakarta_bhayangkara_presisi-Qnax_large.jpg
Hasil Grand Final Proliga 2025: Kejutkan Jakarta Lavani, Bhayangkara Presisi Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/43/3138108/jakarta_lavani-4yAV_large.jpg
Jadwal Grand Final Proliga 2025 Hari Ini: Jakarta Lavani vs Jakarta Bhayangkara Presisi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/43/3138094/jakarta_pertamina_enduro-NjEy_large.jpg
Daftar Penghargaan Proliga 2025 Putri: Junaida Santi Pemain Terbaik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/10/43/3138072/jakarta_pertamina_enduro_juara_proliga_2025_di_kategori_putri-JhNL_large.jpg
Hasil Grand Final Proliga 2025 Putri: Jakarta Pertamina Enduro Juara Usai Kalahkan Popsivo Polwan!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement