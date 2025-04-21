Hasil Final Four Proliga 2025: Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Electric PLN Berakhir 3-2, Jakarta LavAni Menang!

HASIL Final Four Proliga 2025 akan diulas Okezone. Sejumlah laga seru tersaji, di antaranya mempertemukan Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Electric PLN yang berakhir 3-2.

Ya, ajang Proliga 2025 berlanjut pada Minggu 20 April 2025. Ada dua laga yang digelar. Jakarta Popsivo Polwan dan Jakarta LavAni Livin Transmedia pun kompak meraih kemenangan.

1. Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Electric PLN

Pekan pertama babak final four Proliga 2025 dimainkan di GOR Jayabaya, Kediri, Jawa Timur. Duel tim putri yang mempertemukan Jakarta Popsivo Polwan kontra Jakarta Electric PLN membuka laga hari ini.

Pertandingan tersebut berjalan super sengit karena kedua tim bermain hingga set kelima. Popsivo Polwan dan Electric PLN saling membalikan keadaan sampai set keempat.

Hingga akhirnya, Popsivo Polwan berhasil menyudahi perlawanan para pemain Electric PLN. Popsivo Polwan menang dengan skor akhir 3-2 (25-23, 20-25, 25-18, 25-17,

Ini menjadi kemenangan kedua Popsivo Polwan di pekan pertama babak final four setelah sebelumnya menaklukkan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Dua hasil positif itu membuat Popsivo Polwan duduk di puncak klasemen sementara dengan lima poin.