HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Sapu Bersih Kemenangan hingga Ducati Dominasi Podium di MotoGP Qatar 2025, Gigi DallIgna: Pekan yang Spesial!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |09:55 WIB
Marc Marquez Sapu Bersih Kemenangan hingga Ducati Dominasi Podium di MotoGP Qatar 2025, Gigi DallIgna: Pekan yang Spesial!
Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. (Foto: Ducati)
A
A
A

MANAJER Ducati Corse, Luigi Dall’Igna, puas dengan pencapaian timnya di MotoGP Qatar 2025. Diketahui, Ducati berhasil mendominasi podium pada MotoGP 2025.

Menurut Dall’Igna, MotoGP Qatar 2025 pun jadi akhir pekan yang spesial bagi tim pabrikan asal Italia tersebut. Tak hanya di balapan utama, pencapaian manis timnya juga terlihat di sprint race.

Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

1. Dominasi

Ducati terus memperpanjang dominasinya di MotoGP 2025. Teranyar, duo rider Ducati Lenovo, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia berhasil merebut podium pertama dan kedua pada balapan utama MotoGP Qatar 2025 yang digelar di Sirkuit Losail, Senin 14 April 2025.

Kemudian, Franco Morbidelli (VR46) yang merupakan rider dari tim satelit Ducati juga berhasil merebut podium ketiga. Selain itu, ada dua pembalap Gresini Racing, Fermin Aldeguer dan Alex Marquez yang finis posisi kelima dan keenam.

Kejayaan Ducati juga terlihat di sprint race. Marc Marquez sukses meraih kemenangan. Lalu, ada Alex Marquez (Gresini Ducati) mengisi posisi kedua dan Morbidelli di urutan ketiga.

2. Reaksi Dall’Igna

Bos Ducati, Gigi Dall’Igna pun girang bukan main. Hasil ini tentunya membuktikan kualitas dari pembalap serta motor Ducati.

“Akhir pekan yang spesial lagi untuk motor dan pembalap kami,” ujar Dall’Igna, dikutip dari Motosan, Kamis (17/4/2025).

“Ducati meraih posisi satu-dua dengan podium yang sekali lagi dipenuhi warna-warna kami, menempatkan lima motor di enam posisi teratas,” sambungnya.

 

