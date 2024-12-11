Advertisement
SPORT LAIN

Diikuti 129 Pegolf Senior, Turnamen Golf PERPESI Jakarta Jadi Ajang Silaturahmi

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |20:40 WIB
Turnamen Golf PERPESI Jakarta diikuti 129 pegolf senior. (Foto: PERPASI)
BOGOR – Sebanyak 129 pegolf senior mengikuti turnamen golf Perhimpunan Pegolf Senior Indonesia (PERPESI) Jakarta. Turnamen yang dijadijan ajang untuk mempereat tali silaturahmi itu pun digelar di Klub Golf Bogor Raya, Jawa Barat, pada 10 Desember 2024.

“Turnamen reguler ini diikuti 129 anggota Perpesi Jakarta, dan juga dihadiri oleh Perpesi Batam, Medan, Balikpapan, Palembang dan Semarang, Plt PERPESI Jakarta Syaiful Zein dalam keteranganya, Rabu (11/12/2024).

Ajang Turnamen Golf PERPESI Jakarta ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi bagi para pegolf senior untuk mengejar gelar juara, tetapi juga untuk mempererat hubungan antarpeserta.

Turnamen reguler ini juga menciptakan momentum untuk membangun keakraban dan kebersamaan di antara komunitas pegolf senior di Indonesia. Karena itu, Syaiful berharap semua peserta merasa puas setelah mengikuti turnamen ini.

“Selain prestasi, tujuan utama kami adalah mempererat kebersamaan di antara para pegolf senior,” jelas Syaiful.

Syaiful menyebut, PERPESI terus menunjukkan komitmennya untuk memajukan olahraga golf di Indonesia.

“Terutama di kalangan senior, dengan memberikan ruang bagi para pegolf untuk berkompetisi sekaligus mempererat persahabatan,” jelas Syaiful.

Menurut Syaiful, turnamen ini menghadirkan sejumlah hadiah menarik. Seperti ‘lucky draw’ sponsor dari Garmin, dan Voucher dari DIY dan National Golf Jatinangor.

“Termasuk sejumlah uang tunai,” jelas Syaiful.

 

