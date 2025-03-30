Link Live Streaming Sprint Race MotoGP Amerika Serikat 2025: Marc Marquez Catat Hasil Sempurna Lagi?

Simak link live streaming Sprint Race MotoGP Amerika Serikat 2025 di akhir artikel ini (Foto: Instagram/@ducaticorse)

AUSTIN – Link live streaming Sprint Race MotoGP Amerika Serikat 2025 bisa diklik di sini. Sesi tersebut akan berlangsung di Sirkuit COTA, Austin, Texas, Minggu (30/3/2025) pukul 03.00 WIB.

Pekan balapan MotoGP Amerika Serikat 2025 sudah resmi dimulai sejak Jumat 28 Maret malam WIB. Kini, seri ketiga MotoGP 2025 itu akan memasuki hari kedua pada Sabtu 29 Maret 2025.

1. Kualifikasi + Sprint Race

Marc Marquez melaju pada MotoGP Amerika Serikat 2025 (Foto: Instagram/@ducaticorse)

Seperti biasa, hari kedua padat untuk MotoGP. Sebab, ada satu sesi latihan bebas 2 dan juga kualifikasi serta Sprint Race.

Dari hasil kualifikasi, Marquez berhasil merebut pole position. Ia mengungguli Fabio Di Giannantonio dan adiknya Alex Marquez.

2. Sempurna

Dengan begitu, Marquez masih sempurna di tiga seri awal setidaknya hingga kualifikasi. Ia tinggal memenangi Sprint Race dan balapan utama untuk mempertahankan rekor 100% di MotoGP 2025.

Peluang tersebut cukup terbuka mengingat Marquez sudah tujuh kali menang di Sirkuit COTA. Ia juga terhitung jago menaklukkan sirkuit berkarakter anti-clockwise atau berlawanan dengan arah jarum jam.