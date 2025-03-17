Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Suka Paddle Tennis? Yuk Kenali Lebih Lanjut!

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |14:37 WIB
Suka Paddle Tennis? Yuk Kenali Lebih Lanjut!
Yuk kenali paddle tenis lebih lanjut (Foto: Istimewa)
A
A
A

PADDLE Tennis semakin populer sebagai olahraga rekreasi yang seru dan menantang. Banyak orang-orang dari berbagai generasi yang mencoba olahraga satu ini. Mulai dari generasi boomer hingga gen Z. Jika kamu tertarik buat nyobain olahraga satu ini, yuk simak untuk mengenal lebih lanjut!

Apa itu Paddle Tennis?

Ilustrasi Tenis

Paddle Tennis adalah olahraga yang raket yang mirip dengan tennis, tetapi cara dimainkan di lapangan yang lebih kecil dengan dinding di sekelilingnya, mirip dengan padel. Permainan ini menggunakan bola bertekanan rendah dan raket tanpa senar, membuatnya lebih mudah dimainkan oleh pemula sekalipun.

Keunggulan Paddle Tennis

1. Lebih Mudah Dipelajari

Dengan ukuran lapangan yang lebih kecil dan raket yang lebih ringan, paddle tennis lebih mudah dimainkan, terutama bagi pemula.

2. Olahraga Yang Menyenangkan dan Sosial

Permainan ini biasanya dimainkan secara ganda, sehingga lebih seru dan bisa menjadi aktivitas sosial yang menyenangkan.

3. Meningkatkan Kebugara

Paddle Tennis melibatkan gerakan yang dinamis, meningkatkan daya tahan tubuh, kecepatan, serta koordinasi tangan dan mata.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/43/3189777/ketua_umum_perbakin_dki_jakarta_harus_naik_kelas_karena_jadi_barometer_nasional-Tb6e_large.jpeg
Ketum Perbakin DKI Umar Surya Fana Kedepankan Zero Tolerance dan Targetkan Juara Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/43/3189566/hs_fighting_championship_fight_night-MRkW_large.jpg
HS Fighting Championship Gelar Event Akbar, Suguhkan 13 Duel Terbaik Indonesia di RCTI+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/43/3188616/kolaborasi-q0QW_large.jpg
Marianne Rumantir Ungkap Alasan TS Media Kolaborasi dengan RCTI+ Bentuk Sportstive+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/43/3188445/wilda_siti_nurfadhilah-QWmo_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik Wilda Siti Nurfadhilah yang Pernah Dipuji Dunia karena Hijab, Kini Jadi Pelatih di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/38/3188403/mohammad_adenanta_putra-S7Bb_large.jpg
Hasil Race 2 ARRC 2025: Adenanta Putra Gagal Juara SS600, Fadillah Arbi Aditama Naik Podium
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188320/prabowo_subianto-bavw_large.jpg
Tingkatkan Prestasi Global, Presiden Prabowo Rencanakan Pembangunan Pusat Olahraga Nasional Seluas 500 Hektar
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement