Suka Paddle Tennis? Yuk Kenali Lebih Lanjut!

PADDLE Tennis semakin populer sebagai olahraga rekreasi yang seru dan menantang. Banyak orang-orang dari berbagai generasi yang mencoba olahraga satu ini. Mulai dari generasi boomer hingga gen Z. Jika kamu tertarik buat nyobain olahraga satu ini, yuk simak untuk mengenal lebih lanjut!

Apa itu Paddle Tennis?

Paddle Tennis adalah olahraga yang raket yang mirip dengan tennis, tetapi cara dimainkan di lapangan yang lebih kecil dengan dinding di sekelilingnya, mirip dengan padel. Permainan ini menggunakan bola bertekanan rendah dan raket tanpa senar, membuatnya lebih mudah dimainkan oleh pemula sekalipun.

Keunggulan Paddle Tennis

1. Lebih Mudah Dipelajari

Dengan ukuran lapangan yang lebih kecil dan raket yang lebih ringan, paddle tennis lebih mudah dimainkan, terutama bagi pemula.

2. Olahraga Yang Menyenangkan dan Sosial

Permainan ini biasanya dimainkan secara ganda, sehingga lebih seru dan bisa menjadi aktivitas sosial yang menyenangkan.

3. Meningkatkan Kebugara

Paddle Tennis melibatkan gerakan yang dinamis, meningkatkan daya tahan tubuh, kecepatan, serta koordinasi tangan dan mata.